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周一國道重點壅塞路段出爐 一圖看懂疏導措施

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
雙十連假邁入第3天，10月9日國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供
雙十連假邁入第3天，10月9日國道交通疏導措施。圖／交通部高公局提供

明天是雙十連假第3天，交通部高速公路局預估，國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。另外，預判明日重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等。

高公局指出，預判明日重點壅塞路段包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局表示，明日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。

至於今日下午路況，高公局說，截至下午5時，除國1北向平鎮系統至中壢轉接道、國5南向石碇至坪林車多壅塞至16時疏解外，其餘路段行車均大致順暢。迄17時之國道交通量為74.0百萬車公里，預估今日交通量為116百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，今日下午2時50分，國3南向43.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午2時53分排除，造成後方車流回堵1公里；下午3時57分，於國1南向171.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時5分排除，造成後方車流回堵2公里；下午4時5分，於國1南向310.6公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時37分排除，造成後方車流回堵6公里。上述事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

國3南向43.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道。圖／交通部高公局提供
國3南向43.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道。圖／交通部高公局提供

國道 車道

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