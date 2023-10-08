一張圖看天氣 北台灣秋意濃、中南部熱如夏

明天是雙十連假第3天，東北季風持續影響未來一周天氣；周二前北部、東北部陰雨，到周三整體雨勢才趨緩。未來一周，北台灣氣溫約23至26度，全天有秋意，反觀中南部則暖熱如夏。另外，下周末，南海一帶有熱帶低壓發展趨勢，尚待持續觀察。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，周一至周二，鋒面通過及東北季風增強，迎風面的北部、東半部局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨持續，可能有局部大雨或豪雨發生機率；中部、南部地區以多雲天氣為主、午後雷陣雨。

周三至下周日，東北季風持續影響，水氣雖緩，迎風面的北部、東半部局部仍有局部短暫陣雨；中部、南部地區亦有午後雷陣雨，中部午後雷陣雨以山區為主。

下周一至下周三，北部及東北部地區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨。