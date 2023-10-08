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一張圖看天氣 北台灣秋意濃、中南部熱如夏

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
北台灣未來一周涼意濃。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照
北台灣未來一周涼意濃。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照

明天是雙十連假第3天，東北季風持續影響未來一周天氣；周二前北部、東北部陰雨，到周三整體雨勢才趨緩。未來一周，北台灣氣溫約23至26度，全天有秋意，反觀中南部則暖熱如夏。另外，下周末，南海一帶有熱帶低壓發展趨勢，尚待持續觀察。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，周一至周二，鋒面通過及東北季風增強，迎風面的北部、東半部局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨持續，可能有局部大雨或豪雨發生機率；中部、南部地區以多雲天氣為主、午後雷陣雨。

周三至下周日，東北季風持續影響，水氣雖緩，迎風面的北部、東半部局部仍有局部短暫陣雨；中部、南部地區亦有午後雷陣雨，中部午後雷陣雨以山區為主。

下周一至下周三，北部及東北部地區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，陳伊秀說，周一至周二，因鋒面通過及東北季風增強，北台灣全天溫度變化幅度不大，約23至26度左右；周三至周四，北台灣溫度略有回升，高溫接近25至26度。其他地區溫度變化不明顯，中南部普遍高溫約30至32度；東半部因周二至周三迎風面降雨，高溫略降2、3度。

雙十連假北東水氣多。圖／中央氣象署提供
雙十連假北東水氣多。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

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