國慶晚會在台南空軍基地登場 展示戰機吸睛

雙十國慶晚會今天在台南空軍基地舉行，晚會於舞台及會場周邊展示C130運輸機、F16、IDF經國號、幻象、勇鷹等戰機及阿帕契、黑鷹等直升機，展示空軍各式優良戰備，吸引眾爭相拍照留念。

台南市是首次獲得國慶籌備會的肯定與選定在空軍台南基地舉辦國慶晚會，也是台南市首度舉辦國慶晚會，也是首次在台南空軍基地舉辦國慶晚會。軍方和台南警方出動大批維安人員，加強安檢維安，晚會將於6點30分開始。