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國慶晚會在台南空軍基地登場 展示戰機吸睛
雙十國慶晚會今天在台南空軍基地舉行，晚會於舞台及會場周邊展示C130運輸機、F16、IDF經國號、幻象、勇鷹等戰機及阿帕契、黑鷹等直升機，展示空軍各式優良戰備，吸引眾爭相拍照留念。
台南市是首次獲得國慶籌備會的肯定與選定在空軍台南基地舉辦國慶晚會，也是台南市首度舉辦國慶晚會，也是首次在台南空軍基地舉辦國慶晚會。軍方和台南警方出動大批維安人員，加強安檢維安，晚會將於6點30分開始。
國慶晚會在空軍基地舉行，晚會大型舞台正後方陳列C130運輸機，舞台前貴賓席兩側展示IDF經國號戰機，舞台一側先後展示阿帕契直升機、F16、幻象、勇鷹戰機及黑鷹直升機 ，場面相當壯觀，今天下午4點30分，參加晚會民眾陸續進場，也吸引許多民眾爭先拍照合影留念 。
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