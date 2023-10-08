否認3億進口豬肉影響農民 農業部稱是產業在轉型過度期

國民黨總統參選人侯友宜今至台中太平聖和宮上香受訪時表示，因為中央補助3億元進口豬肉，使國產豬占有率降至8成，且進口豬肉還洗產地。農業部駁斥，是因投入養豬百億基金計畫，今年面臨產業面臨轉型升級過度期，才出現短期缺口。

農業部指出，為提升養豬產業韌性，積極推動畜舍改建、減少環境汙染，今年面臨產業轉型升級過度期，國內養豬場因農業部投入110年到113年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，才造成國內毛豬在養量比去年同期減少5000多公噸，出現短期缺口。

農業部表示，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自今年3月起，國際豬肉價格大幅上漲，導致今年1至3月豬肉進口量較去年同期減少約1萬1059公噸，減幅達37％。

今年4月起，國內毛豬拍賣價受進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲逾每公斤100元，影響消費者日常支出與消費需求。

農業部表示，為讓國內養豬產業有時間轉型升級提升競爭力，加上因應進口量和國內減養，並穩定國內豬肉價格，才責成畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，實施期間從今年5月至9月止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注盡速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

農業部表示，除責成畜產會專案進口及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，同時也協調台糖持續增加供應市場，讓國內毛豬充分供應傳統民生消費通路；從今年毛豬拍賣價格顯示，都有維持在綠燈區，也屬3年平均價格最高價位，可確保豬農收益。

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