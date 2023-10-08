快訊

藍白合曝光？柯文哲手機在美國遺失 朱立倫驚：太多資料在裡面

雙十連假天空不作美 北東陰雨、北台灣未來一周秋意濃

遭數十年來最致命攻擊 陸媒：以色列犯下兩個致命錯誤

否認3億進口豬肉影響農民 農業部稱是產業在轉型過度期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜指中央補助進口豬影響農民，農業部駁斥是因產業在轉型過度期，才有短期缺口。圖／豬農提供
國民黨總統參選人侯友宜指中央補助進口豬影響農民，農業部駁斥是因產業在轉型過度期，才有短期缺口。圖／豬農提供

國民黨總統參選人侯友宜今至台中太平聖和宮上香受訪時表示，因為中央補助3億元進口豬肉，使國產豬占有率降至8成，且進口豬肉還洗產地。農業部駁斥，是因投入養豬百億基金計畫，今年面臨產業面臨轉型升級過度期，才出現短期缺口。

農業部指出，為提升養豬產業韌性，積極推動畜舍改建、減少環境汙染，今年面臨產業轉型升級過度期，國內養豬場因農業部投入110年到113年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，才造成國內毛豬在養量比去年同期減少5000多公噸，出現短期缺口。

農業部表示，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自今年3月起，國際豬肉價格大幅上漲，導致今年1至3月豬肉進口量較去年同期減少約1萬1059公噸，減幅達37％。

今年4月起，國內毛豬拍賣價受進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲逾每公斤100元，影響消費者日常支出與消費需求。

農業部表示，為讓國內養豬產業有時間轉型升級提升競爭力，加上因應進口量和國內減養，並穩定國內豬肉價格，才責成畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，實施期間從今年5月至9月止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，透過短期進口挹注盡速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用，將國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

農業部表示，除責成畜產會專案進口及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，同時也協調台糖持續增加供應市場，讓國內毛豬充分供應傳統民生消費通路；從今年毛豬拍賣價格顯示，都有維持在綠燈區，也屬3年平均價格最高價位，可確保豬農收益。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

延伸閱讀

進口蛋風波、國產蛋漲價 消費者及團膳搶蛋不再

畜產會找代工廠延長進口蛋效期 立委質疑能否全數銷售

南投茶博「有機'島茶」登場 農業部盼減碳增匯達淨零

政府砸3億補助進口豬 侯友宜批：影響豬農生意

相關新聞

影／藍白合曝光？柯文哲手機在美國遺失 朱立倫驚：太多資料在裡面

民眾黨總統參選人柯文哲傳出訪美期間手機遺失，對此，國民黨主席朱立倫表示，他聽了也嚇了一跳，手機裡會有太多資料，希望柯文哲...

賴清德閃躲貪腐問題使女學生遭肉搜 侯辦：見笑轉生氣

中山大學女大生提問民進黨總統參選人賴清德有關民進黨貪汙腐敗，賴清德反問具體事證，引發女學生在網路肉搜風波。國民黨總統參選...

郭台銘明天到清水連署站？ 地方社群稱「百年難得一見」機會

總統參選人郭台銘持續衝刺連署人數，網傳他明天要到台中市清水區連署站與粉絲見面，今天清水地方臉書社團有人貼文「歡迎大家來一...

否認3億進口豬肉影響農民 農業部稱是產業在轉型過度期

國民黨總統參選人侯友宜今至台中太平聖和宮上香受訪時表示，因為中央補助3億元進口豬肉，使國產豬占有率降至8成，且進口豬肉還...

侯友宜全台第一場競總成立大會在新北 韓國瑜也受邀

國民黨總統參選人侯友宜14日將在板橋第一運動場舉行全國第一場「2024守護中華民國侯友宜總統暨立法委員新北市競選總部成立...

侯友宜以往留平頭為哪樁？ 他：清清白白為改變國家打拚

國民黨總統參選人侯友宜拜票行程中，喜歡談到以往的警察生活。今天他透露，自己剛從警校畢業時留平頭，是為了抓歹徒時要拚命，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。