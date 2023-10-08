蘇花路廊預估明天湧現北返車潮 將超過1萬4千輛次

今天是國慶連假第二天，截至下午3時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下車流量近7千輛，北上約為3500輛。公路局預估，明天中午過後，蘇花路廊將出現北返車潮，北上一天可能超過1萬4千輛次，請用路人避開尖峰時段行駛。

公路局東區養護工程分局指出，今天蘇花路廊南下6925輛，北上為3504輛，旅行時間方面，下午3時蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約79分，北上旅行時間約76分。

東工分局表示，明天是國慶連假第三天，根據以往連假經驗，預估蘇花路廊於中午過後逐漸湧現北返車潮，預估南下車流一天約7200輛次，北上約1萬4200輛次，請用路人盡量提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

因應連假旅運需求，東工分局交控中心將持續動態實施蘇花改大客車優先措施，並依據交通狀況動態調控蘇花路廊沿線路口號誌，以及協同現場警力指揮疏導，維護交通秩序，同時於CMS、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊，請用路人留意。