雙十連假明邁入第3天 周一地雷時段出爐

明迎接雙十連假第3天，交通部公路局指出，預估明日觀光旅遊車潮將湧現，返回工作地車潮則預估從下午開始陸續出現，主要城際道路易壅塞路段時段，包括台9線蘇花路廊北上下午4時至晚間11時、台1線水底寮至楓港路段北上下午1時至6時等。

公路局指出，今連假第2天，上午包括台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段東向、台2線安樂路段至大武崙路段西向、台11線都蘭路段北向、台21線九龍口至水社路段南向、台62線瑪陵隧道至安樂端路段西向、台65線土城路段至接國三匝道路段南向、台74線烏日至快官路段西向、台74線大里至霧峰路段東向、台86線關廟路段東向等出現車潮，其餘路段交通順暢。

明天連假第3天，公路局預估，主要城際道路易壅塞的路段及時段包括：台9線蘇花路廊北上下午4時至晚間11時、台9線南迴公路往屏東方向下午3時至4時、台1線水底寮至楓港路段北上下午1時至6時、台61線鳳鼻至香山路段北上下午3時至晚上9時、台61線竹南路段北上下午3時至晚上9時、台61線中彰大橋改建路段：北上下午1時至晚上8時。

公路局提醒，台中市明、後天於中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段，以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，請民眾行經上述路段時多加留意。

公路局指出，滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2237班次，疏運3萬6635人；東部國道客運路線共計行駛514班次，疏運9938人。 明日連假第3日，依目前預售情形，西部國道客運尚有60%空位、東部國道客運尚有80%空位。