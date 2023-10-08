雙十連假湧出國潮 桃機客運量較9月日平均增15%

桃園國際機場公司今天表示，2023年桃機客運量，截至9月底已達2493萬人次；國慶連假有明顯出國旅遊潮，日運量較9月日平均運量增加15%。

機場公司下午發布新聞稿指出，2023年桃園國際機場客運量截至9月底，累計旅客運量已達2493萬人次；雙十慶連假是今年最後一個連續假期，更出現明顯出國旅遊潮，日運量較9月日平均運量增加15%。

機場公司表示，在偕同航空、地勤、商業等夥伴，提供旅客安全、智慧、高效率及有感溫暖的旅運服務之餘，也致力營造旅遊驚喜，今天及9日在一、二航廈安排踢踏舞及銅管五重奏搭配而成的「踏響號角」快閃表演，吸引旅客目光也舒緩旅途壓力。

「踏響號角」快閃表演，機場公司指出，隱身人群中的5名踢踏舞者隨著5名銅管樂手的音樂起舞，並手持國旗祝福中華民國生日快樂，把現場氣氛帶向高潮，突如其來的快閃演出，吸引不少旅客駐足觀看，旅客更拿起手機拍照、直播錄影打卡，讓旅客滿滿驚喜。

有旅客表示，這是首次在機場看到快閃表演，很高興能在桃機慶祝中華民國生日快樂。

另有外籍旅客驚喜地說，無論是踢踏舞還是音樂，能在機場創造出這樣氛圍，實在是太棒了。