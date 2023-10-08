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雙十連假天空不作美 北東陰雨、北台灣未來一周秋意濃

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雙十連假天空不作美 北東陰雨、北台灣未來一周秋意濃

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
雙十連假天空不作美，東北季風持續影響。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
雙十連假天空不作美，東北季風持續影響。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

雙十連假天空不作美，東北季風持續影響，中央氣象署指出，周二前北部、東北部陰雨，尤其基隆北海岸宜蘭留意局部大雨或豪雨；周三整體雨勢才趨緩。另外，未來一周，北台灣氣溫約23至26度左右，全天有秋意。

中央氣象署下午3時30分舉行天氣說明記者會，預報員陳伊秀指出，從琉球群島延伸至台灣北部、東半部一帶，目前有道鋒面影響台灣天氣，北台灣、東半部水氣偏多。

陳伊秀說，小犬颱風目前在香港南方70至80公里左右，對台灣無影響。另外，布拉萬颱風目前位在關島東南東方海面上，預估未來朝日本南方海面移動，因距離台灣極為遙遠，對台天氣沒有直接影響。

周一至周二，鋒面通過，以及東北季風增強，迎風面的北部、東半部局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨持續，可能有局部大雨或豪雨發生機率；中部、南部地區以多雲天氣為主、午後雷陣雨。

周三至下周日，東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部局部仍有局部短暫陣雨，不過相比周一，水氣趨緩；中部、南部地區亦有午後雷陣雨，中部午後雷陣雨以山區為主。

溫度方面，陳伊秀說，周一至周二，因鋒面通過及東北季風增強，北台灣全天溫度變化幅度不大，約23至26度左右；周三至周四，北台灣溫度略有回升，高溫接近25至26度。

其他地區溫度變化不明顯，中南部普遍高溫約30至32度；東半部因周二至周三迎風面降雨，高溫略降2、3度。另外，東北季風若較強勁，沿海空曠地區、離島也要留意強風。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

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