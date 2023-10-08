台人以色列旅遊遇戰爭 觀光署公布解約退費處理原則

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯昨突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報。交通部觀光署公布赴以色列參團旅遊解約退費處理原則；另提醒如因衍生退費爭議，得檢具相關資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

觀光署表示，維護國人旅遊安全，10月8日後出發至客觀風險解除前，前往以色列旅遊地點行經加薩地區旅行團，原則上請雙方（旅行業與旅客）協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條），即因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。

觀光署指出，旅行社應將已代繳規費，或履行本契約已支付全部必要費用扣除後的餘款退還旅客。至於前往以色列加薩地區以外景點區域，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國外旅遊定型化契約第15條），即出發前，旅遊團所前往旅遊地區之一，有事實足認危害旅客生命、身體、健康、財產安全之虞者，得解除契約。旅行社除得扣除已代繳之行政規費，及已付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5%旅遊費用作為補償。

觀光署呼籲，請出團至以色列旅行業者及領隊，隨時注意旅客情況與安全，調整行程避開加薩地區附近區域，以維護旅客旅遊安全。旅客與旅行社間如因此取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。