回響／公共運輸砸上兆元使用率創新低 公路局：調價留人

聯合報今天獨家專題報導指出，台灣公共運輸10年建設耗資上兆元，但民眾搭公共運輸卻不增反減；去年全國運具次數公共運輸市占率僅14.3%，不僅比10年前低，還創新低。交通部公路局對此回應表示，針對解決客運駕駛員不足問題，將透過調整客運（含國道）運價、側重駕駛人薪資水準調高，同時持續補貼協助業者，穩定留住國道客運駕駛人，提供足敷需求班次供給水準。

聯合報今天專題報導指出，從公路公共運輸發展計畫、客運、公車補貼，到新建捷運、鐵路立體化等軌道建設，再到建置公共自行車，中央和地方過去十年投入快上兆經費。但根據統計，去年全國運具次數公共運輸市占率僅14.3%，不僅比10年前低，還創新低。專家學者直言，政府花這麼多錢卻未能有效移轉私人運具，只嘉惠到原就使用公共運輸的民眾，應全面重新檢討。

公路局表示，公路客運運量有成長趨勢，以今年中秋連假疏運期間（9月28日至10月1日）而言，國道客運日均運量已達15.7萬人次，其中9月28日尖峰旅次達18.6萬人次，為今年疏運績效最高日，相較去年中秋連假平均日運量增加45%、相較今年端午假期增加14%；而國慶連假疏運期間亦湧現大量返鄉出遊人潮，截至10月8日全線國道日平均運量15萬9280人次，較去年同期增加12%，較民國110年同期增加23%，國道客運的運量有逐漸成長趨勢。

至於有關停駛路線及聯營路線部，公路局指出，受大環境及疫情影響，計有3條國道客運路線於今年陸續停駛，分別為三重竹客聯營9002台北-楊梅、指南中壢聯營9089桃園-台北、中興大業巴士2025台北-瑞芳等國道客運路線，上述停駛路線，公路局前置均會進行載客OD分析，並與地方政府共同商討確認，於載客率低或有相關替代客運（公車）路線、替代轉乘捷運或台鐵等基礎下，才同意停駛並公告周知，亦公告相關替代服務路線，對消費者影響不大。

公路局表示，經評估主要應是受台鐵票價低久未調整、道路壅塞客運車輛運轉調度受阻、客運駕駛人力不足、疫情等影響因素。此外，經查目前計有18條國道客運路線採由2家或3家（9001路線）客運業者進行聯營。

解決駕駛員不足，公路局表示，已提供相關補貼機制，改善駕駛員薪資待遇及工作條件：交通部5月17日調升一般公路客運運價並要求業者用於提升駕駛調薪；國道客運運價調整部分全聯會亦表達10月底前會向公路局申請。

另外，公路局已訂有「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」，補助駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金等，以協助客運業者攬才、育才及留才，補助期間已再延自2023年3月1日至2024年2月29日。