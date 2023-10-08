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台人以色列旅遊遇戰爭 觀光署：3團74人均平安

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
以色列軍方反擊加薩地區，有數十間公寓被夷為平地。美聯社
以色列軍方反擊加薩地區，有數十間公寓被夷為平地。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯昨突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報。交通部觀光署今天表示，目前台灣旅遊團有3團、共74人仍在當地；因旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響。

觀光署指出，目前有巨匠旅行社2團、永信旅行社1團，共3團74人仍在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響；永信旅行社將視航班情形，適時安排旅客提前返國。

觀光署表示，雄獅旅行社1團共29人依原訂行程於今日搭機返台，今日機場班機起降普遍延誤，團體已平安至以色列特拉維夫機場候機；旅天下1團共21人旅客昨天在約旦，已改行程今日不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。

觀光署說，目前並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生情形，將持續關注後續，適時協處。

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