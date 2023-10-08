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影／桃機國慶快閃表演 吸引旅客拍照打卡

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
雙十連假期間，桃園國際機場請來踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出。圖／桃園機場公司提供
雙十連假期間，桃園國際機場請來踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出。圖／桃園機場公司提供

雙十連假期間，桃園國際機場請來踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出，一起慶祝雙十國慶；出其不意的表演吸引不少旅客目光。

5位踢踏舞者腳步隨著5位銅管樂手的音樂而起，動作整齊劃一，舞鞋踏響聲清脆有力，吸引不少民眾駐足觀看。突如其來的快閃演出，讓旅客紛紛拿起手機拍照、直播錄影打卡。

機場公司表示，截至9月底累計旅客運量已達2,493萬人次，雙十慶連假是今年最後一個連續假期，更出現明顯出國旅遊潮，疏運期間日運量較9月平均運量增加15%。機場公司偕同CIQS單位、航空、地勤、商業等服務夥伴，致力提供旅客安全、智慧、高效率及有感溫暖的旅運服務之餘，也致力營造旅遊驚喜，安排踢踏舞及銅管五重奏搭配而成的「踏響號角」，8日、9日在一、二航廈快閃表演。

機場公司安排的快閃演出，讓經過的旅客紛紛拿起手機拍照、直播錄影打卡。圖／桃園機場公司提供
機場公司安排的快閃演出，讓經過的旅客紛紛拿起手機拍照、直播錄影打卡。圖／桃園機場公司提供

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