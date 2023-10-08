影／桃機國慶快閃表演 吸引旅客拍照打卡

雙十連假期間，桃園國際機場請來踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出，一起慶祝雙十國慶；出其不意的表演吸引不少旅客目光。

5位踢踏舞者腳步隨著5位銅管樂手的音樂而起，動作整齊劃一，舞鞋踏響聲清脆有力，吸引不少民眾駐足觀看。突如其來的快閃演出，讓旅客紛紛拿起手機拍照、直播錄影打卡。