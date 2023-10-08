124台旅客在當地！出國遇以色列戰爭 品保協會：各旅行社會暫停發團

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯昨突襲 以色列 ，以色列發布戰爭狀態警報。我交通部觀光署統計，目前台灣共有5旅遊團、124人在當地。中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，在當地安全許可前提，旅行團將盡快讓團員離開危險區域，或提前返台，後續各 旅行社 應也會暫停發團或更改行程。

觀光署指出，目前台灣旅遊團共有5團，包括雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團），合計124人在當地。其餘進一步資訊確認後將對外說明。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，除了全數行程暫停外，在當地安全許可前提，旅行團將儘快讓團員離開危險區域，或提前返台，後續各旅行社應也會暫停發團或更改行程。

他指出，相關費用按定型化契約規定，扣除相關手續費用，其餘團費都會按照規定退費。另外，他也提到，以色列屬小眾、高單價市場，在旅行團市場規模不大。

雄獅旅遊表示，雄獅的一組以色列團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，將盡快安排於今（8）日提早啟程返台。為確保旅客安全與權益，以色列團體行程網頁目前皆已下架，並取消10月底前出發的以色列團體行程。

旅天下表示，目前旅天下的一組團體旅客含領隊21人在約旦，已改行程不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。為確保旅客安全與權益，旅天下以色列團體行程網頁皆已下架，且後續無待出發之以色列團體行程。