快訊

以色列陷戰爭狀態！22名台灣留學生滯留 最新情況曝光

連運動都救不了！研究稱這些人即便有運動習慣仍不足以防失智

亞運空手道／亞錦賽淚水成助力 谷筱霜扭轉困境逆轉奪金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

124台旅客在當地！出國遇以色列戰爭 品保協會：各旅行社會暫停發團

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。歐新社
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯昨突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報。我交通部觀光署統計，目前台灣共有5旅遊團、124人在當地。中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，在當地安全許可前提，旅行團將盡快讓團員離開危險區域，或提前返台，後續各旅行社應也會暫停發團或更改行程。

觀光署指出，目前台灣旅遊團共有5團，包括雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團），合計124人在當地。其餘進一步資訊確認後將對外說明。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，除了全數行程暫停外，在當地安全許可前提，旅行團將儘快讓團員離開危險區域，或提前返台，後續各旅行社應也會暫停發團或更改行程。

他指出，相關費用按定型化契約規定，扣除相關手續費用，其餘團費都會按照規定退費。另外，他也提到，以色列屬小眾、高單價市場，在旅行團市場規模不大。

雄獅旅遊表示，雄獅的一組以色列團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，將盡快安排於今（8）日提早啟程返台。為確保旅客安全與權益，以色列團體行程網頁目前皆已下架，並取消10月底前出發的以色列團體行程。

旅天下表示，目前旅天下的一組團體旅客含領隊21人在約旦，已改行程不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。為確保旅客安全與權益，旅天下以色列團體行程網頁皆已下架，且後續無待出發之以色列團體行程。

以色列 旅行社

延伸閱讀

哈瑪斯襲以色列 前北約指揮官稱「重大情報失誤」：死傷堪比911恐攻

「人道可怕悲劇」拜登譴責哈瑪斯襲以色列 支持以色列自衛

哈瑪斯突襲以色列 澳洲總理譴責「可憎的攻擊」

以色列的911！哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：心理衝擊堪比對美恐攻

相關新聞

獨／飄香50年！北投「嘉義肉圓」熄燈 網哀：從小吃到大

回憶的味道又要消失了？位於北投市場內的「嘉義肉圓」，乃是在地經營50年的老字號美味，也陪伴許多北投人成長，但是近期傳出經...

北市蛋商公會：本周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元高點

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，國產蛋買氣大漲，目前蛋價維持產地價45.5元、批發價55元歷史高點...

台遊客在北海道自駕車禍 林氏璧提醒「日本租車7件事」

日前有台灣遊客在北海道自駕衝撞護欄事故，造成車上7人輕重傷...

國慶連假雨區曝慎防大雨 明起東北季風報到「北台灣降溫」

今天是24節氣寒露，國慶連假第二天，鋒面影響台灣，中央氣象署預報員陳伊秀說，今天至周二北部和東半部陰雨，基宜局部豪雨或大...

鋒面來襲午後注意大雷雨 粉專：東北季風準備報到

今天是24節氣寒露，鋒面開始影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，國慶連假第2天，東北季風準備報到。目前一道...

北東陰雨中南部晴！布拉萬颱風將又強又大 專家卻慶幸「這點」

今天的天氣和昨天略有不同，今天是24節氣的寒露，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，小犬颱風先前殘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。