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南投茶博「有機'島茶」登場 農業部盼減碳增匯達淨零

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題。圖／慈心基金會提供
今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題。圖／慈心基金會提供

慈心有機農業發展基金會今年第4度於10月7日至15日承辦「2023南投世界茶業博覽會—有機茶主題館」，去年主題館正式命名「有機’島茶」，提出有機茶10種「飲哲學」，今年集結105名有機家茶農，以10種飲哲學的「潮學」為主題，規畫沙龍論壇，盼外界關注有機農業與環境的關聯，引領永續潮飲哲學。

農業部農糧署副署長蘇茂祥表示，有機茶農反應，在同個場域上和慣行茶相比較價格，有機茶往往讓消費者卻步，為幫助有機茶農因此產生有機茶主題館想法，如今舉辦到第4屆。今年主題館的亮點，除展館面積比去年大1.5倍，幫助有機茶農拓展銷售外，也增加微生物、土壤、水源、氣候、動物美學等5個主題沙龍論壇。

蘇茂祥說，靠天吃飯的農業受天氣影響甚巨，近年氣溫上升、降雨型態改變，以及極端氣候事件不斷增加，為此，農業部宣示，2040年將率先完成淨零排放目標，透過減碳、增匯、循環、綠趨勢，增加台灣農業韌性。

增匯部分，土壤是繼森林後一個重要碳匯來源，有機農業更能維繫土壤健康，將碳以有機質的型態貯存在土壤內，因此更顯得有機農業對人類的重要性，也展現台灣有機茶的永續價值。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，近6年來，台灣有機茶種植面積逐漸擴大，從2018年386.16公頃擴至今年9月的523.49公頃，投入茶農人數也從269位增至322位，呈現台灣有機茶產業朝正向發展。

為有機茶主題館形象操刀的伊德總監涂以仁指出，台灣有機茶目前以國內功夫茶飲銷售居多，但年輕人在茶飲的消費型態多選擇方便性及多元調味的手搖飲、瓶裝茶，面對世代飲茶習慣的改變，有機茶也須重新打造。從每年茶博的設館活動，走向品牌化的形塑。

涂以仁表示，今年以「潮學」飲哲學為主題，用2個型態表現有機茶的潮流之感，第一為當代流行文化元素，包含潮流玩具、新世代露營風、黑膠唱片，營造主題館氣氛；另一個則以5個面向展現有機茶對環境當代價值，盼年輕世代品味有機茶時，也能認知台灣有機茶園為土地所蘊含的山林水源與多元物種的珍貴價值。

慈心基金會表示，今年「有機’島茶」主題館匯聚105位「潮農」，相當於台灣三分之一的有機農友，奉上自家自信好茶，讓大眾品茗百態茶韻，感受島茶氣息與風土人情；今年主題館5大環境美學「微生物、土壤、水源、氣候、動物」的面向，也分別呈現有機茶園促進植栽互利共生、護土固碳、健康水源、滋潤山林、涵養生物多樣性等多元的永續利益。

另外，慈心基金會表示，茶博今年滿13周年，為此「有機’島茶」主題館將於10月14日舉辦「潮13」千人有機封茶會，邀請專業封茶師、中華茶學研究協會喜堂亮老師指導封茶儀式，有興趣者可至網站報名。

今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題。圖／慈心基金會提供
今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題。圖／慈心基金會提供
慈心基金會今年第4度於10月7日至15日承辦「2023南投世界茶業博覽會—有機茶主題館」。圖／慈心基金會提供
慈心基金會今年第4度於10月7日至15日承辦「2023南投世界茶業博覽會—有機茶主題館」。圖／慈心基金會提供
今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題，規畫沙龍論壇、形塑「有機’島茶」品牌化。圖／慈心基金會提供
今年茶博有機茶主題館「有機’島茶」以「潮學」為主題，規畫沙龍論壇、形塑「有機’島茶」品牌化。圖／慈心基金會提供
慈心基金會執行長蘇慕容（左起）、農業部農糧署副署長蘇茂祥、南投縣農業處副處長曾銀位於展館品茶。圖／慈心基金會提供
慈心基金會執行長蘇慕容（左起）、農業部農糧署副署長蘇茂祥、南投縣農業處副處長曾銀位於展館品茶。圖／慈心基金會提供

農業部

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