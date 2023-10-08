台東知本溫泉季開幕 每周六日還有市集可逛

2023台東知本溫泉季開幕，飯店泡湯遊客眾多。縣府指出，今天起連續三個月的周六及周日，知本忠義堂前廣場辦理市集及音樂演唱，現場還有燈飾造景區可打卡，消費滿500可參加抽獎，最大獎是Iphone15手機；溫泉業者也發放消費券，市集攤位可抵用消費。

時序入秋進入溫泉泡湯熱季，又逢國慶連假，知本地區溫泉飯店幾乎都是客滿，泡湯遊客絡繹不絕。

今年度溫泉季昨晚開幕，今起連續三個月的每週六、日在知本忠義堂前廣場辦理溫泉市集，活動包含「暖市集」、「音樂表演」及「四大打卡燈飾造景區」。共設置「溫泉熊入口意象」、「幸福光廊」、「流星光梯」及卡哇依十足「幸福double兔」燈飾可拍照。

交觀處指出，知本老爺酒店、知本金聯世紀酒店、東台溫泉飯店、東遊季溫泉度村、富野大飯店及富野溫泉休閒會館等業者響應溫泉季系列活動，合作推出「溫泉市集消費券」，活動期間至上述指定飯店消費，有機會獲得消費券，可在每周六日舉辦的市集攤位扺用消費。