秋高氣爽出遊多 國道中部路段湧現車流甚至出現紫爆

今天是國慶連假第二天，因風高氣爽，出遊民眾甚多，中部國道南下路段上午均湧現大量車流，國3從烏日交流道與霧峰系統交流道之間，呈紅色警示，中投公路與霧峰系統更出現紫爆，國一從王田到彰化交流道也車多，國道警方呼籲駕駛人耐心駕駛。

中部地區昨晚不了不小雨勢，今天上午則是放晴，不少民眾趕著好天氣出遊，國道中部南下路段約從上午9點左右，逐漸湧現車流，其中，從烏日交流道與霧峰系統交流道、霧峰系統到大里交流道間，車速都約在20到60公里之間，尤其中投公路與霧峰系統更出現紫爆，車輛走走停停，而且隨著接近中午，有更大車流湧入，有待消化。

至於國一南下路段，從彰化交流道到王田交流道間，車流量也是很大，在彰化系統到王田交流道間也是紅色警示，車速也在40到50公里之間。