省錢省力看國慶焰火 中市府提供「2+2」免費接駁服務

國慶焰火10日在台中市中央公園炫麗登場，市政府交通局10月9、10日兩天提供「2+2」免費接駁路線，在台鐵松竹、高鐵市府、水湳與洲際4條免費接駁路線，客滿就開；另捷運每6分鐘一班，免去繞圈找停車位。

交通局長葉昭甫說，10月9日、10日次活動2天提供免費接駁服務，往會場首班車從下午4點至晚間8點；離開會場時間自晚間8點半至10點半，坐滿即開車。

會場南北兩端提供「2+2」的接駁路線，南側會場接駁站規劃市府線、松竹線；北側會場接駁點規劃有水湳線及洲際線。

搭乘高鐵的民眾可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後右轉，依指標搭乘「市府線」接駁車至會場。搭台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站後依循指標轉乘「松竹線」。

台中捷運部分，放焰火場地鄰近捷運綠線「文心櫻花站」及「文華高中站」，下車後步行20分鐘即可抵達。中捷加密捷運班次，活動尖峰期間約6分鐘一班車。另交通局在甘肅路特別規劃人行專用通廊，方便徒步民眾。

交通局表示，交通局在中央公園會場，北側(經貿五路與凱旋路口)及會場南側(凱旋一街與凱旋路口)設置計程車排班區，9、10日兩晚上8時後開始排班載客。為方便預約搭乘，會場南側(河南路與凱旋路口)設置多元化計程車會面處參考點。