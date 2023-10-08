國慶焰火後天登場 豐原唯一建議點預期爆人潮

2023國慶焰火睽違9年再度重返台中，國慶日當晚在台中市中央公園施放焰火，台中市政府公布建議觀賞點，以疏散觀賞人潮，豐原區唯一建議點在丘逢甲紀念公園，該公園腹地小，預期湧入大量人車，豐原警分局已規劃警力要疏導交通。

今年國慶焰火10月10日晚上8點在台中市中央公園舉辦，邀請知名藝人、地方藝文團隊到場演出，焰火將結合無人機展演以及光雕水舞，搭配全台首創的爵士音樂作為配樂，全程共36分鐘。