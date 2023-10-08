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國慶焰火後天登場 豐原唯一建議點預期爆人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國慶焰放施放後天晚上在台中市，市府建議觀賞點，豐原區唯一被建議觀賞點在丘逢甲紀念公園，預計將湧人潮。圖／取自Google
國慶焰放施放後天晚上在台中市，市府建議觀賞點，豐原區唯一被建議觀賞點在丘逢甲紀念公園，預計將湧人潮。圖／取自Google

2023國慶焰火睽違9年再度重返台中，國慶日當晚在台中市中央公園施放焰火，台中市政府公布建議觀賞點，以疏散觀賞人潮，豐原區唯一建議點在丘逢甲紀念公園，該公園腹地小，預期湧入大量人車，豐原警分局已規劃警力要疏導交通。

今年國慶焰火10月10日晚上8點在台中市中央公園舉辦，邀請知名藝人、地方藝文團隊到場演出，焰火將結合無人機展演以及光雕水舞，搭配全台首創的爵士音樂作為配樂，全程共36分鐘。

台中市政府建議中央公園鄰近15個適合觀賞焰火地點供大家參考，不想擠到搖滾區民眾可就近觀賞，其中豐原區在公老坪山上附近的丘逢甲紀念公園，公園腹地小，預期湧人大量人車可能造成交通擁擠，豐原警分局表示，當日有編排專責警力，由轄區翁子派出所所長帶班，針對該處進行交通疏導。

國慶焰放施放後天晚上在台中市，市府建議觀賞點，豐原區唯一被建議觀賞點在丘逢甲紀念公園，預計將湧人潮。圖／台中市政府提供
國慶焰放施放後天晚上在台中市，市府建議觀賞點，豐原區唯一被建議觀賞點在丘逢甲紀念公園，預計將湧人潮。圖／台中市政府提供

國慶焰火 台中市 團隊

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