北東陰雨中南部晴！布拉萬颱風將又強又大 專家卻慶幸「這點」

今天的天氣和昨天略有不同，今天是24節氣的寒露，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，小犬颱風先前殘存水氣減少中，不過新的一波東北季風南下，北東轉略不穩定天氣，陰沉有陣雨，中南部轉晴。

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天一早北部有點涼意，除了因為昨天的午後陣雨一直斷斷續續下到昨晚之外，另一個原因就是鋒面通過北部近海之後，東北季風增強。

李至晟表示，目前北部、東半部雲量較多，因為風速不強，大多是多雲到陰偶有小雨的天氣；鋒面尾端延伸到琉球群島一帶，台東到屏東的恆春半島還是受到前緣偏南風帶來海上對流的影響，有局部較大雨勢。

李至晟說，預測白天東北季風逐漸增強後，東南部的降雨會趨緩，但北部、東北部就會出現比較持續的降雨，並延續到國慶連假的尾聲。如果近日規畫到這一帶出遊，要有下雨的心理準備，必要的話可以準備雨天備案。

這波東北季風強度不強，李至晟表示，對受到地形阻擋的中南部來說，還是很有夏天的感覺，上午大多是晴到多雲的天氣，午後內陸地區氣溫升高後，就會有熱對流發展，帶來陣雨或雷雨。午後陣雨位置比較不固定，持續時間也短，留意即時的天氣變化，並帶雨具以備不時之需。

他說，沿海降雨機會比較小，但沒有受到山脈阻擋，相對就要留意強風。這波東北季風將在收假日前後達到最強。周四稍微減弱後又再度增強，中長期來看台灣都是東北季風的天氣型態，這也代表時序進入秋天，後續中南部降雨逐漸減少。

目前洋面上有兩個颱風，李至晟說，一個是之前影響台灣的小犬，現在位於香港近海緩慢西移，為當地也帶來不小的風雨，有搭往返港澳要留意航班資訊；預測明天才會進一步減弱，並接近海南島。

另一個是昨天形成的布拉萬颱風，李至晟表示，預計通過關島附近後北轉，電腦模式都看好它會成為一個又強又大的颱風，「所幸一生都在遠洋上，對東亞的陸地都不會有影響」。