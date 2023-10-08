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北部、東部鋒面雨明顯轉涼 吳聖宇：南北溫度大不同

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前台灣東北方有鋒面系統結構，尾端延伸到台灣東北部一帶，鋒面後有東北季風，預估鋒面尾端今天白天會經過台灣東北部繼續向東移動，北部、東北部、東部要留意鋒面通過時的降雨，可能有局部較大雨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
目前台灣東北方有鋒面系統結構，尾端延伸到台灣東北部一帶，鋒面後有東北季風，預估鋒面尾端今天白天會經過台灣東北部繼續向東移動，北部、東北部、東部要留意鋒面通過時的降雨，可能有局部較大雨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今天是24節氣寒露，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣東北方有鋒面系統結構，尾端延伸到台灣東北部一帶，鋒面後有東北季風，預估鋒面尾端今天白天會經過台灣東北部繼續向東移動，北部、東北部、東部要留意鋒面通過時的降雨，可能有局部較大雨勢。

中南部今天還是要留意午後的熱力對流降雨，他說，也會有比較大的雷雨出現機會，今晚鋒面通過後，東北季風南下，迎風面地區持續會是有雨的天氣，基隆北海岸、東北角、宜蘭到花蓮北部一帶仍有局部較大雨勢的可能。天氣不穩定，持續注意今天的天氣狀況。

明後天會愈來愈偏向東北季風型天氣，吳聖宇表示，甚至會延續到周三、周四，迎風面地區持續預報有雨，並且有局部較大雨勢發生機會，中南部天氣相對穩定，平地大致為多雲到晴，山區午後有局部熱對流雷雨。

氣溫部分，他說，北部、東北部、東部溫度將明顯轉涼，白天高溫降到25-28度間，夜晚清晨低溫也會降到22-24度或更低，配合降雨，秋天的感覺應該會滿明顯的。中南部白天高溫預報仍有30度以上，陽光下甚至會有32-33度，夜晚清晨低溫在24-26度左右。

吳聖宇說，日夜溫差變化較大，南北之間的溫度差異也比較大，提醒早出晚歸、南來北往的民眾要多加注意。

東北季風 低溫

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