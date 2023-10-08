2023全球前2%科學家公布 台灣臨床醫師領域陳亮恭蟬聯第一

2023年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」已於10月4日發布，今年是連續第四年發表，全球科學界引頸企盼。今年全球約有21萬名科學家入選，我國入選1419人，臨床醫學領域336人入榜，略高於去年的324人，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯國內第一，第2名是台大癌醫中心榮譽院長鄭安理，第3名為現任台大癌醫中心院長楊志新。

陳亮恭連續第三年蟬聯全國臨床醫學第一，且全球排名上升，今年一口氣躍升至第4513名，較去年的6529年，前進了2千多名，穩居全國領先。鄭安理與楊志新分別為台大癌醫前後任院長，位居全國第2與第3，顯見台大癌症研究表現倍受國際肯定。

台灣今年共有1419名科學家上榜，高於去年的1372人，與前年的1479人相仿。但臨床醫學領域上榜人數持續增加，從前年241人、去年324人，今年增加到336人。

臨床醫師排行前20名中，人數以台大最多，有8人，雖較前一年減少1名，仍穩居國內龍頭地位；長庚體系4名、北榮3名、高醫2名、中醫大2名，花蓮慈濟1名，雖然各大醫療體系人數略有消長，但顯示國內頂尖醫學領域研究者近3年均保持穩定的研究產出。

不過， 每年要維持充沛的研究量能，並不容易。觀察上榜醫師的全球排名，除陳亮恭、鄭安理、楊志新、楊泮池、廖運範、張美惠，多數入榜醫師全球排名呈現衰退。

雖然連續3年在國內臨床醫學第一，全球排名還上升2千多名，但台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，在國際間如此競爭的學術環境中，要能每年維持高檔的研究產出真的很辛苦，「全球前2%頂尖科學家」排名，評估每年論文數、作者序、引用數等，都是硬指標，論文必須兼顧質與量，還必須是主要作者。

對於蟬聯第一，陳亮恭表示，完成上述硬指標實屬不易，是團隊同仁支持與一同努力，讓台灣的高齡醫學被國際看見且獲得肯定。

不過，陳亮恭去年在全球高齡醫學領域排名也高居世界第一，今年卻是全球第8。對於排名下降，陳亮恭說，「這個排名比較正常」，大數據分析常因資料歸類的不同而有差異，「今年看起來大老的名字該出現都有出現，感覺今年的學門分類比較符合認知。」

陳亮恭將排名解釋為大數據分析的邏輯，更換演算法就出現不同的排名，但陳亮恭今年「正式」成為全國醫界第一，因為今年全球排名4513名，是全國不分學門領域排名的醫界第一人。對此，陳亮恭表示，驚訝且惶恐、不敢置信，因為近3年遭逢肺炎疫情，感染科研究受到全球關注與重視，感染領域相關研究或許會有顯著提升。

對於高齡醫學的發展，陳亮恭表示，最近美國醫學雜誌出版一篇專文，引起全球高齡醫學界震盪，美國在面對人口高齡化過程中，國家對於高齡研究投入極高，但過去35年來老年醫學專科醫師數量卻逐年減少，因為照顧複雜的高齡病患不僅辛苦，收入也低於一般專科，若依市場需求取捨，高齡醫學顯然不是多數醫師的選項，因此需要政府的重視。

他表示，台灣人口高齡化程度與速度都較美國嚴峻，目前實際真正專責從事高齡醫學的專科醫師屈指可數，政府雖透過醫院評鑑及畢業後一般醫學訓練，希望強化高齡照護，但許多醫院實際上的投入仍相當有限。高齡議題無可迴避，政府必須有更直接且明確有力道的作法，及早因應。

陳亮恭說，人口高齡化的相關挑戰，正是現在醫療體系變革的核心，需要更具人口結構變化思維來研議策略，不能再以疾病思維尋求醫療體系的解方。

「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」榜單已連續公布4年，被視為全球科學界年度盛事。榜單由美國史丹佛大學專家，透過 Scopus 的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用6種關鍵指標進行評分，分別是：總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者、單獨／第一或最後作者的文章引用次數，反映出學者的學術論文影響力。

●「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」榜單：