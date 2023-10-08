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2023全球前2%科學家公布 台灣最強醫師名單一次看

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2023全球前2%科學家公布 台灣最強醫師名單一次看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年我國臨床醫學領域共有336人入榜。 圖／ingimage
今年我國臨床醫學領域共有336人入榜。 圖／ingimage

2023「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」排名日前公布，今年我國臨床醫學領域共有336人入榜，如果以在臨床提供醫療服務來排行，排行前三名是關渡醫院院長陳亮恭、台大癌醫中心榮譽院長鄭安理，台大癌醫中心院長楊志新。

以下是依今年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」排名，列出國內的「2023年度科學影響力排行」分為臨床醫師前20名、加入研究領域的前35名〉

●2023年度科學影響力排行／臨床醫師前20人

．陳亮恭（北榮／高齡醫學）

．鄭安理（台大／腫瘤醫學）

．楊志新（台大／腫瘤醫學）

．曾慶孝（台大／新陳代謝）

．高嘉宏（台大／肝膽腸胃）

．蔡世仁（北榮／精神醫學）

．楊洋池（台大／腫瘤醫學）

．柯志鴻（高醫／精神醫學）

．廖運範（長庚 ／肝膽腸胃）

．王署君（北榮／神經醫學）

．王清貞（長庚 ／骨科）

．郭漢崇（慈濟／泌尿）

．張美惠（台大／兒童醫學）

．高淑芬（台大／精神醫學）

．顏正芳（高醫／精神醫學）

．高嘉鴻（中醫大／核子醫學）

．蘇冠賓（中醫大／精神醫學）

．楊智偉（長庚 ／腎臟醫學）

．郭昶甫（長庚／免疫風濕）

．劉俊人（台大／肝膽腸胃）

【註】上述排名針對原始資料中主要學門為「臨床醫學」的名單為主，未實際開設門診或其他醫療服務未納入，2020年辭世的陳定信教授未列入。

●2023年度科學影響力排行榜：我國臨床醫學領域前35名

．陳亮恭（北榮／高齡醫學）

．Ivy Shiue*（國衛院／公共衛生）

．鄭安理（台大／腫瘤醫學）

．楊志新（台大／腫瘤醫學）

．曾慶孝（台大／新陳代謝）

．陳建仁*（中研院／腫瘤醫學）

．高嘉宏（台大／肝膽腸胃）

．蔡世仁（北榮／精神醫學）

．洪明奇*（中醫大／腫瘤醫學）

．林宗瑩*（成大／健康照護）

．梁慶義*（國衛院／精神醫學）

．杜裕康*（台大／公共衛生）

．楊洋池（台大／腫瘤醫學）

．柯志鴻（高醫／精神醫學）

．廖運範（長庚 ／肝膽腸胃）

．王署君（北榮／神經醫學）

．劉扶東*（中研院／免疫學）

．湯智昕*（中醫大／腫瘤醫學）

．王清貞（長庚 ／骨科）

．陳定信*（台大／肝膽腸胃）

．郭漢崇（慈濟／泌尿）

．林仁混*（台大／藥學）

．方嘉佑*（長庚／藥學）

．張美惠（台大／兒童醫學）

．高淑芬（台大／精神醫學）

．Thierry Burnouf *（北醫大／心臟循環）

．魏耀揮*（彰基／分子醫學）

．伍焜玉*（中醫大／心臟循環）

．顏正芳（高醫／精神醫學）

．高嘉鴻（中醫大／核子醫學）

．蘇冠賓（中醫大／精神醫學）

．鍾景光*（中醫大／腫瘤醫學）

．楊智偉（長庚 ／腎臟醫學）

．郭昶甫（長庚／免疫風濕）

．劉俊人（台大／肝膽腸胃）

【註】在臨床執業醫師以外，也加入研究者，標註星號者為基礎醫學、公共衛生、藥學或其他領域研究者，未實際開設門診或其他醫療服務（陳定信教授已於2020年辭世）

●全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）

由史丹佛大學專家透過 Scopus 的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，今年是連續第四年發表，使用以下六種關鍵指標進行評分：

1.總引用次數

2.Hirsch h-index

3.共同作者修正的 Schreiber Hm-index

4.單獨作者、

5.單獨或第一作者

6.單獨／第一或最後作者的文章引用次數

資料來源： https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

2023年度科學影響力排行榜：我國臨床醫學領域前35名。（臨床醫學領域排行榜，含臨床醫師與研究者，標註星號者為基礎醫學、公共衛生、藥學或其他領域研究者，未實際開設門診或其他醫療服務，其中陳定信教授已於2020年辭世）。資料來源／2023World’s Top 2% Scientists
2023年度科學影響力排行榜：我國臨床醫學領域前35名。（臨床醫學領域排行榜，含臨床醫師與研究者，標註星號者為基礎醫學、公共衛生、藥學或其他領域研究者，未實際開設門診或其他醫療服務，其中陳定信教授已於2020年辭世）。資料來源／2023World’s Top 2% Scientists
2023年度科學影響力排行，我國臨床醫師前20名。（針對原始資料中主要學門為「臨床醫學」的名單為主，未實際開設門診或其他醫療服務未納入，所以2020年辭世的陳定信教授未列入）。資料來源／2023World’s Top 2% Scientists
2023年度科學影響力排行，我國臨床醫師前20名。（針對原始資料中主要學門為「臨床醫學」的名單為主，未實際開設門診或其他醫療服務未納入，所以2020年辭世的陳定信教授未列入）。資料來源／2023World’s Top 2% Scientists

醫學 台大 腫瘤

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