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持續檢查倒數程序設備 獵風者原預計今天發射再延期

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
獵風者其搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，可執行海面風速觀測任務，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成。圖／取自國家太空中心粉絲頁
獵風者其搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，可執行海面風速觀測任務，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成。圖／取自國家太空中心粉絲頁

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）原訂台灣時間昨天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（Vega）號火箭升空，但倒數最後1秒取消發射。亞利安相關團隊立即投入檢查作業，原預計今天上午同一時段再次發射，但今天台灣時間凌晨2時許，亞利安太空公司發布最新動態，檢查作業仍進行中，再次取消發射行程。

台灣時間今天（8日）凌晨2時，亞利安公司發布新聞稿指出，團隊仍在檢視中斷了倒數程序的設備，亞利安決定今天不重啟發射程序，待調查結束再排定下次發射日期。火箭與此航班所有12個衛星狀態皆相當穩定安全。

國家太空中心指出，氣象衛星「獵風者」原定在台灣時間10月7日上午 9點36分搭乘亞利安太空公司Vega火箭VV23航班從南美洲的法屬圭亞那升空，但在最後倒數階段，因系統中某個數值微幅超過標準而中斷了程序，亞利安相關團隊立即投入檢查作業，仔細確認火箭狀態。

國家太空中心表示，原本預計今天台灣時間（10月8日上午9點36分再次進行發射，但因亞利安團隊仍在檢視中斷了倒數程序的設備，最終決定今天不重啟發射程序。

國家太空中心強調，太空任務充滿挑戰，懷抱遠大目標的同時，大家也用最謹慎、耐心的態度執行工作。火箭航班異動相當常見。發射是非常重大的關卡，盡可能在地面排除一切風險，火箭才能帶著衛星克服這星球的地心引力，抵達幾百幾千公里高的軌道，讓衛星展開任務。

國家太空中心感謝關注獵風者的每個人，一起期待獵風者升空時刻，並順利展開觀測海面風場的任務。

亞利安公司發布新聞稿指出，團隊仍在檢視中斷了倒數程序的設備，亞利安決定今天不重啟發射程序。圖／取自亞利安公司官網
亞利安公司發布新聞稿指出，團隊仍在檢視中斷了倒數程序的設備，亞利安決定今天不重啟發射程序。圖／取自亞利安公司官網
獵風者原本預計今天台灣時間（8日）上午9點36分再次進行發射，但因檢查作業持續中，今天再次取消。圖／取自國家太空中心粉絲頁
獵風者原本預計今天台灣時間（8日）上午9點36分再次進行發射，但因檢查作業持續中，今天再次取消。圖／取自國家太空中心粉絲頁

太空 火箭 團隊

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