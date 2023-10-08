不斷更新／連假第2天國道避17地雷路段 這時間上國5最好走

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今天是國慶日連續假期第2天，預計出遊潮湧現。目前國道各路段交通大致順暢。今天清晨4時53分，在國道1號高架（汐止楊梅）北上五楊機場系統入口匝道尾端，有1輛自小客車自撞事故。

高公局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。