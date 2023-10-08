聽新聞
test
0:00 / 0:00
相隔十個月 進口豬恢復百分百逐批查驗
衛福部食藥署與桃園市衛生局日前揪出「新興冷凍食品」及「瑞騰國際股份有限公司」兩家業者，使用美國豬肉混合加拿大豬肉，製成重組火鍋肉片，但產地僅標「加拿大」未見「美國」，遭質疑洗產地，也引發民眾疑慮；食藥署署長吳秀梅昨宣布，即起所有進口豬肉恢復百分之百逐批查驗，至少維持一季，後續視情況調整。
二○二一年起，台灣開放含萊來多巴胺進口豬肉、內臟、雜碎等進口，其中包含爭議多時的美國豬肉。行政院前院長蘇貞昌於二○二一年表示，進口豬肉的檢驗比率，不得低於百分之十。
吳秀梅表示，開放進口後的第一年，食藥署於邊境皆採取百分之百逐批查驗，預計查驗時間為兩年，但逐批查驗並未檢出任何進口豬肉含有萊劑，加上後續赴美查廠後確認無問題，且評估邊境檢驗情形，今年起改為加強抽驗，即抽驗比率為百分之廿到百分之五十，相隔十個月，即起再改為逐批查驗。
吳秀梅表示，近期查獲兩家肉品業者標示不實，對於蓄意標示不實，達到圖謀利益目的的廠商「嚴厲譴責」，也將移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言