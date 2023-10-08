相隔十個月 進口豬恢復百分百逐批查驗

衛福部食藥署與桃園市衛生局日前揪出「新興冷凍食品」及「瑞騰國際股份有限公司」兩家業者，使用美國豬肉混合加拿大豬肉，製成重組火鍋肉片，但產地僅標「加拿大」未見「美國」，遭質疑洗產地，也引發民眾疑慮；食藥署署長吳秀梅昨宣布，即起所有進口豬肉恢復百分之百逐批查驗，至少維持一季，後續視情況調整。

2家進口業者將美豬產地標示為加拿大進口，新竹市衛生局稽查下游餐飲業查核肉品標示及抽驗，有問題的肉品已售罄，圖為不同批的肉品。圖／竹市府提供 二○二一年起，台灣開放含萊來多巴胺進口豬肉、內臟、雜碎等進口，其中包含爭議多時的美國豬肉。行政院前院長蘇貞昌於二○二一年表示，進口豬肉的檢驗比率，不得低於百分之十。

吳秀梅表示，開放進口後的第一年，食藥署於邊境皆採取百分之百逐批查驗，預計查驗時間為兩年，但逐批查驗並未檢出任何進口豬肉含有萊劑，加上後續赴美查廠後確認無問題，且評估邊境檢驗情形，今年起改為加強抽驗，即抽驗比率為百分之廿到百分之五十，相隔十個月，即起再改為逐批查驗。

吳秀梅表示，近期查獲兩家肉品業者標示不實，對於蓄意標示不實，達到圖謀利益目的的廠商「嚴厲譴責」，也將移送法辦。