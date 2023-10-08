國慶連假 南部多雲、北部濕涼

今年第十五號颱風「布拉萬」昨天生成，中央氣象署表示，布拉萬颱風對台無直接影響，今起受鋒面及東北季風影響，南北天氣完全不同，北部及東半部整天有陣雨，甚至有局部大雨機率，周二、周三整天溫度更將降至廿五度以下；南部地區為多雲偶透光，甚至能見陽光，高溫維持卅度左右。

昨天是國慶連假首日，整體國道車潮大致順暢，交通部長王國材表示，十日晚間台中有國慶焰火，呼籲民眾避開國道一號台中段，盡量使用台六十一線及國道三號。

高速公路局預估，今天國道交通量為平日一點三倍，重點壅塞路段包括國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國三南向土城至關西、快官至霧峰、國五南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等十七處。

氣象署預報員趙竑說，連假期間受鋒面及東北季風影響，各地天氣不穩定，降雨主要在迎風面北部及東半部，桃園以北、東北部整天有持續性降雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，中南部地區位處背風側較穩定，為多雲偶透光、午後有雷陣雨情形。

周三起，雖仍受東北季風影響，但冷空氣南下較乾燥，北部、東半部雖仍有雨勢，但已趨緩。溫度方面，今鋒面通過，北部高溫將下降至廿六度，並持續一周，周二、周三冷空氣較強，可能低於廿五度。