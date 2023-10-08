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推家庭照顧協議 家總：及早盤點資源

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導
民眾如果面臨家庭照顧分工議題，家庭照顧者總會可協助召開「家庭照顧協議」，也有線上評量工具。本報資料照片
民眾如果面臨家庭照顧分工議題，家庭照顧者總會可協助召開「家庭照顧協議」，也有線上評量工具。本報資料照片

高齡化社會中，每個家庭平時都應做好「照顧」的心理準備，才有機會在未來碰上照顧議題時，有足夠的能力盤點家庭資源。家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，家總推出家庭照顧協議線上工具，使用者大多是「自助型」案家，這類家庭感情通常融洽，而每個照顧議題的背後，需要克服的不是金錢、人力，是「情感」。

陳景寧說，在家庭照顧協議的會議上，觀察到主要可分為自助型、偶需協助型、需協助型等三種類型的家庭，其中自助型案家普遍家庭成員相處融洽，資訊收集能力強，可透過網路查找線上工具，自行發動協議；偶需協助型的案家，需撥打電話，向社工請益；需協助型的案家，通常會撥打數次專線，且需第三方協助主持召開會議。

家總副主任張筱嬋表示，協助執行多次召開家庭照顧者協議，不是每案都能達到共識，很多家庭成員一坐下來，明顯看法迥異，或是談過一次後，某位成員嘗試逃避問題，以「會議討論不重要」等理由缺席，讓協議的難度增加。

法扶基金會律師趙君宜表示，家人間最難處理的就是情感問題，如果感情好，互相溝通即可，無需走上法院。看過許多案家，在討論分工會議的過程中，不慎產生紛爭或猜忌，只要出現任何對立的情緒，即使後續到調解委員會完成調解，家人感情仍會有裂痕。

陳景寧說，現代社會幾乎每個家庭都會面臨到照顧議題，不管是自己未來可能是被照顧者，或是以後可能是照顧者，都應該從現在開始準備，也建議每個家庭每半年定期召開家庭會議，檢視照顧需求及更新相關資訊，修正家庭照顧協議。

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