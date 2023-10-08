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專家：應設專職扶養爭議調解會

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

高齡照護者與家人間衍生的家庭照顧議題與財產糾紛日益增加，鬧上法院，不僅撕裂情誼、打官司更是耗時傷神，調解委員會被視為能補足法院判決不足之處，法律扶助基金會律師周信宏更建議，設置專職處理扶養爭議的調解委員會。

周信宏表示，調解委員會能補足法院判決無法裁判之處，協調極為細節之處，如老母親這個月住長子家、下個月住次子家等，這些都是法院判決無法做到的地方。

不過，一般鄉鎮市調解委員接觸議題層面廣泛，根據家總調查，目前調解委員熟悉長照二點○政策、當地長照機構處所、能提供相關服務者，約只有一成。

周信宏建議，高齡照顧和家事案件極具法律與照顧專業，建議應比照勞資爭議調解、醫療事故預防及爭議處理法等，在地方主管機關設立專門處理扶養爭議事件的調解委員會，不僅可快速解決民眾扶養爭議，對生活陷於困難的老人家也能提供即時援助。

周信宏說，長照二點○政策規範相當複雜，調解委員必須能清楚掌握該地區的長照機構、長照政策資訊及法律規範，才能提出有效解決方案，這也是為什麼會呼籲政府，效仿勞工、醫療的調解委員，設置專職處理扶養爭議的調解委員會的原因。

曾擔任十幾年調解委員的周信宏也從其經驗指出，以家庭扶養費或扶養方式為例，只要該負責的子女全到場，調解成功的機率至少五成，若有人缺席，即使調解出方案，缺席者不埋單也沒用。

法界人士指出，不少長輩還是有重男輕女的傳統觀念，在進入高齡社會、老老照護愈來愈常見的情況下，應先教育長輩改變觀念，如有資產可先自行給付照顧支出，不要留給後代子孫難以弭平的糾紛與心結。

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