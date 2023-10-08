家庭照顧糾紛增 逾半與錢有關

一位六十多歲的女性，廿多年前決定辭職照顧中風的爸爸，當時與兩名弟弟協商，辭職照顧期間可住在父親給弟弟的房子中，並由弟弟們支付照顧費用，結果爸爸辭世後，弟弟經商失敗把房子賣了，趕她出門，她一身是病、沒有積蓄、無謀生能力，嘗試要爭取當初為了照顧家人應有的回饋，卻吃閉門羹。

家庭因照顧引發的爭議愈來愈多。根據家庭照顧者總會發放問卷，調查全台三六九鄉鎮市區公所設置的調解委員會，有近三成的調解委員遇到「照顧衝突事件」，調解類型以「被照顧者財產或資產分配問題」最多，占百分之廿七點三，其次是「照顧費用分配不公」百分之廿五、「照顧方式看法不同」百分之十五點九、「長輩或晚輩未盡扶養義務」百分之十五點九。

平均每件照顧衝突的調解案件，有二點四項爭議問題，且這些爭議議題，逾半是財務問題；所有照顧爭議調解案件，推估平均僅四成二調解成立。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，家總二○一八年開始推出「家庭照顧者協議」線上指引工具，但發現有辦法談的家庭有限，協議工具僅適合家庭關係還好、家庭成員有意願照顧、也有能力照顧，但不知道怎麼開口的長照家庭。很多連談都沒辦法的談的家庭，或是關係破碎的家庭，很容易一談就走進訴訟程序。

曾處理過不少家庭照護衍生糾紛的律師周信宏說，常見的民事案件類型包括，長輩向子女請求扶養費、手足間的實際照顧者對未照顧者請求支付代墊款項，還有年邁者盼子女給付養費、卻被子女以父母未盡扶養責任，請求減輕或免除扶養責任等案件。

周信宏說，法院針對家事紛爭能做的判決有其限制，當子女、手足對長輩的照護方式有歧見，頂多在判決中載明「子女需共同負擔照護父母的責任」或「均分被扶養者的生活費」，但到底要請外傭、送安養機構，或由子女輪流照顧等，法院可能難以介入處理。

陳景寧說，照顧議題是全民都需要重視的課題，不少人把家庭照顧想得太感性，認為無微不至的照顧是「孝道」的重要精髓，但忽略或美化照顧中十分複雜的財產及分工問題，直到有家庭成員忍無可忍才爆發，反而造成更多照顧糾紛，而被照顧者除了身體上的不適，也可能因子女們為了照顧分工吵得不可開交，出現身心問題。