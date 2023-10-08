提告子女扶養 敗訴換補助

近期向法院請求子女付扶養費的案例愈來愈多，法界人士分析，會向法院提出要求子女給付生活費者，多數是經濟上弱勢、生活陷入困難，但官司至少要花半年以上時間，有些長輩根本等不及；另有些長輩因年輕時拋家棄子，老邁或罹病後，回過頭要求子女奉養，常會碰壁。也有人是為取得低收入資格，打官司求敗訴也甘願。

「判敗訴也ＯＫ。」律師周信宏說，與子女對簿公堂的長輩，多半可能年輕時未盡照顧義務，親子間數十年沒聯繫，子女成年後也不願奉養他們。這些已無生財能力、甚至生病的長輩為符合申請低收入補助條件，也會向法院提告要求子女支付扶養費，即使敗訴，卻可因此獲得低收入資格。

周信宏表示，依社會救助法規定，申請中低收入戶，要先經申請戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關審核認定，符合家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額者。由於會把直系子女財產一併計入，有些人和子女斷訊數十年，也無往來，即使自身生活陷入困難是事實，但若子女收入不差，生活困難的老人往往因此未能取得中低收入補助。

不過，案件一旦進入司法程序，至少需要耗費半年至十個月才能完成審理。「但是，很多長輩等不到半年到十個月」，周信宏指出，不少長輩無經濟能力、缺錢，半年對當事人來說，其實是相當長的時間，生活容易淪於困窘。

周信宏建議，社政單位可在實地訪視過程中，對已陷入生活困難者，即時以裁量權作認定，否則進入法院，根本無法即時提供幫助。