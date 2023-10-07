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以色列遭巴勒斯坦襲釀戰爭 台灣旅行團5團、124人均安

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。歐新社
巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，武裝分子史無前例地滲透到以色列南部，並且發射了數千枚火箭。以色列國防軍宣布戰備狀態，並且開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊。歐新社

巴勒斯坦伊斯蘭教團體哈瑪斯7日發動近幾年來對以色列的最大規模攻擊，已知至少22名以色列人喪生、逾250人受傷，據了解，目前有部分台灣旅行團在以色列當地。交通部觀光署晚間證實，目前共有雄獅、巨匠、旅天下及永信等5團、124人在當地，人員均安。

巴勒斯坦伊斯蘭教團體哈瑪斯7日對以色列發射5千枚火箭，哈瑪斯槍手也乘機滲透以色列城鎮，為近幾年來對以色列的最大規模攻擊，目前傷亡人數不斷攀升。

觀光署表示，經了解目前有雄獅旅行社1團、巨匠旅行社2團、旅天下國際旅行社1團及永信旅行社1團，共5團124人在當地，其中雄獅旅行社依原訂行程於明天下午搭機返台，永信旅行社將取消部分行程儘速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程安排的景點主要於以色列北部，離南部戰爭處遙遠，目前行程均未受影響，旅客一切平安，將持續關注後續，適時協處。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，根據旅遊定型化契約書規定，天災、戰爭、當地動亂或疫情都是旅行不可抗力因素，必須有所更改、延誤或取消行程，旅客平安返國後可以契約相關規定釐清相關事宜。他也說，這種政局較不穩定的國家出團風險本來就高，台灣平均每年約1、2千名旅客參加以約團（以色列、約旦），未來也可能將此地列為不適合前往國家。

以色列 旅行社

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