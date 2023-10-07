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台北國際牛肉麵節登場173組競技 蔣萬安透露吃麵16字口訣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「鮮食組－紅燒」競賽金獎為老龐家傳牛肉麵。圖／商業處提供
「鮮食組－紅燒」競賽金獎為老龐家傳牛肉麵。圖／商業處提供

2023台北國際牛肉麵節今起一連3天在圓山花博公園登場，在環形廣場一決勝負。今天「鮮食組－紅燒」競賽結果揭曉，3名金獎分別為老龐家傳牛肉麵、竣師傅牛肉麵、癮自在牛肉麵。市長蔣萬安出席開幕說，他是重口味的紅燒派，跟大家分享吃牛肉麵的私房口訣「海帶豆干加滷蛋，酸菜花干粉蒸肉」。

今年牛肉麵節多達173組報名，分為多組別競賽。今天「鮮食組－紅燒」競賽打頭陣，「鮮食組－清燉、創意料理」、「樂齡養生組」及「調理包組－紅燒、清燉」將於明後天開賽，現場也招募素人評審，100元即可品嚐競賽麵品並投票。

蔣萬安今致詞說，牛肉麵是台灣代表性美食，不只是巷弄美食，也是國宴常客，北市很多牛肉麵都被米其林必比登熱情推薦。紅燒滋味、清噸甘甜各自有擁護者，他喜歡重口味是紅燒派，一定要加辣，特愛坐在戶外吃得滿頭大汗，直呼非常過癮，更透露他吃牛肉麵的私房口訣，「海帶豆干加滷蛋，酸菜花干粉蒸肉」。

他說，台灣牛肉麵背後代表台灣美食文化歷史，也代表濃厚人情味，更是陪伴台灣民眾的成長記憶。今年更是近10年規模最大一次，不僅參加組數、攤位創最多紀錄，還首度規畫樂齡養生組，體貼部分長者因牙齒退化，把麵和肉細心地煮到軟爛，方便進食。

台北市牛肉麵交流發展協會洪金龍理事長表示，「樂齡養生組」邀請30位北市銀髮市民參與擔任該項目的評審，搶先品嚐店家精心製作的「樂齡養生」牛肉麵，由市民評選出最佳人氣獎。

蔣萬安與美國在台協會處長孫曉雅、洪金龍以本土牛、美國牛及牛菌菇3種食材，共同料理一碗牛肉麵並命名「犇」，呼應今年活動主題「熱情犇Fun 犇向國際」。

商業處表示，今天「鮮食組－紅燒」競賽金獎為老龐家傳牛肉麵、竣師傅牛肉麵、癮自在牛肉麵，銀獎5名、銅獎8名。另外，今年在長廊廣場開設年度嘉年華共80攤，其中27攤牛肉麵店家現場烹調美味牛肉麵，其中有13攤為歷屆得獎店家等活動。

今天「鮮食組－紅燒」競賽結果揭曉，金獎為癮自在牛肉麵。圖／商業處提供
今天「鮮食組－紅燒」競賽結果揭曉，金獎為癮自在牛肉麵。圖／商業處提供
2023台北國際牛肉麵節今起一連3天在圓山花博公園登場，多達173組報名，在環形廣場一決勝負。圖／商業處提供
2023台北國際牛肉麵節今起一連3天在圓山花博公園登場，多達173組報名，在環形廣場一決勝負。圖／商業處提供
今天「鮮食組－紅燒」競賽結果揭曉，金獎為竣師傅牛肉麵。圖／商業處提供
今天「鮮食組－紅燒」競賽結果揭曉，金獎為竣師傅牛肉麵。圖／商業處提供
市長蔣萬安今分享他是重口味的紅燒派，還跟大家分享吃牛肉麵的私房口訣「海帶豆干加滷蛋，酸菜花干粉蒸肉」。圖／商業處提供
市長蔣萬安今分享他是重口味的紅燒派，還跟大家分享吃牛肉麵的私房口訣「海帶豆干加滷蛋，酸菜花干粉蒸肉」。圖／商業處提供
民眾在現場品嚐牛肉麵。圖／商業處提供
民眾在現場品嚐牛肉麵。圖／商業處提供

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