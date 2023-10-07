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美豬標示爭議 食藥署：即起進口豬肉百分百查驗

中央社／ 台北7日電

有業者將美國豬肉標示不實遭質疑「洗產地」爭議。衛福部食藥署吳秀梅今天宣布，即日起，不分國別、進口豬肉一律採百分百逐批查驗管制措施，至少維持1季，後續視情況調整。

衛生福利部食品藥物管理署與桃園市衛生局近日查獲，有2家業者使用美國豬肉混製肉片，原料產地標示卻未見美國，遭外界質疑是為美國豬肉「洗產地」。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）豬肉自110年起開放進口。食藥署長吳秀梅今天傍晚接受媒體電訪表示，110年起，針對所有進口豬肉，邊境採百分百逐批查驗措施，2年多來均未檢驗出萊劑，因此調整為20%到50%的加強抽批。

不過，近期因查獲2家肉品業者標示不實案，吳秀梅坦言可能引發部分民眾疑慮，擔心會不會吃到含萊劑豬肉，決定自即日起，不分國別、均恢復百分百逐批查驗。

吳秀梅說，依食品及相關產品輸入查驗辦法，以往只要檢驗批數達一定標準，即可調整抽批比例，這次進口豬肉部分是以專案方式進行，至少維持1季，後續再視情況滾動式調整。

根據食藥署統計，自110年迄今共完成查核豬肉及豬可食部位原料標示24萬4298件次，共查獲標示不符規定77件，合格率達99.97%；另外，自110年1月至112年9月，邊境輸入檢驗1萬1847批及各販售通路、製造端抽驗豬肉相關產品1萬2974件，包括國產9540件、進口3434件，皆未檢出萊克多巴胺。

美國豬肉 吳秀梅 食藥署

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