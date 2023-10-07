台南登革熱增286例 黃偉哲籲市民落實孳清

今天是國慶連假首日，台南市新增286例本土性登革熱，全市累計1萬3380例，台南市長黃偉哲投入南區化學噴藥防治行列，呼籲市民落實孳清，共同防疫。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增286例本土性登革熱，其中東區67例，南區50例，北區40例，永康區34例，安南區33例，中西區23例，安平區16例，仁德區6例，歸仁區及關廟區各5例，善化區2例，新化區、新市區、新營區、佳里區及將軍區各1例，年齡介於1歲以下至93歲。

適逢國慶連假首日，也是颱風小犬過境後第1個假日，台南市天氣不錯，黃偉哲上午前往南區慰勞環保志工，並投入化學噴藥防治行列。

黃偉哲表示，以往經驗顯示，風災後社區會產生許多積水容器，如不儘速清除，容易孳生病媒蚊，導致1週至2週後病媒蚊指數急遽上升，提高登革熱傳播風險，全體市民應共同防疫，沒有病媒蚊就沒有登革熱。

目前台南市累計登革熱1萬3380例，全市37個行政區中，僅剩後壁區及北門區未染疫。