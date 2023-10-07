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首屆小店永豐故事展華山開展 揭示小店的另類與美麗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小而美的空間裡一如小店，催生出另類的美麗。圖／永豐基金會提供
小而美的空間裡一如小店，催生出另類的美麗。圖／永豐基金會提供

最微小的細節裡總蘊藏神奇力量，一如看不見的DNA，卻潛藏著人類的基因。由永豐基金會主辦的首屆「小店永豐故事展」，今日甫於華山文創園區中暖心開展，活動首日並帶來兩場講座：「翻轉地方創生，怎麼玩？」與「創意、創新、創業，小店翻轉三關鍵」，透過經營者與文化名人的對談，激盪出思潮火花。

第一屆「小店永豐計畫」是自全國主動徵選的200間店家中挑選10間店舖，並由永豐投入資源，支持地方創生，而今日開展的空間內並以文字、影像完整介紹10個小店的精采案例，讓人深入理解小店魅力，更有如何改變地方的翻轉思維。首場講座中，熊與貓咖啡書房創辦人林德俊分享「半公（益）半工（作）」的他如何開將實體書店發展成「地方文化客廳」，並以貓頭鷹車車走透透串連社區，最後將書店當成送給回鄉的禮物。

見域工作室共同創辦人吳君薇則提到雖然並非新竹在地人，但曾在新竹求學的她結合夥伴、城市居民、政府、在地團體，以刊物、策展、導覽等轉譯加值方法，進而讓「貢丸湯」這本雜誌如一碗形而上的湯，更為美味好入口。第二場講座中，大山北月創辦人莊凱詠則為聽眾們娓娓道來他如何將廢墟變成黃金、打造成今日的大山北月咖啡館，更有他改變思考後，無論從身高、廢校、醜水果...將需要給出去，進而創造出翻轉的甘美成果。

社會與文化觀察家詹偉雄則在第二場講座中帶來了哲學性思考：他分析小店興起的時代背景來自於SOP社會中、人們渴望著新興事物與改變，同時他認為小店所帶給世界的價值觀有二：「另類是美麗的，回歸到人性是美麗的」，因為小店正是為了對抗標準化所誕生的美麗產物。

「小店永豐故事展」將繼續於10月8日（日）於華山文創園區中7A館展出，時間為早上11點開始，直至晚上6點為止，並帶來以「活化地方與經濟的永續方程式」為題的三方對談講座，展覽為免費參與，歡迎自由參加。

10間不同小店都因為看見、翻轉、串連，從地方湧現了改變的力量。圖／永豐基金會提供
10間不同小店都因為看見、翻轉、串連，從地方湧現了改變的力量。圖／永豐基金會提供
「小店永豐故事展」中帶來10間小店的翻轉與精采案例，並透過文字、影音，生動輔助。圖／永豐基金會提供
「小店永豐故事展」中帶來10間小店的翻轉與精采案例，並透過文字、影音，生動輔助。圖／永豐基金會提供
無論是一間廢棄的學校或賣不出去的醜水果，大山北月創辦人莊凱詠為聽眾們娓娓道來他以翻轉思維創造出的甘美成果。圖／永豐基金會提供
無論是一間廢棄的學校或賣不出去的醜水果，大山北月創辦人莊凱詠為聽眾們娓娓道來他以翻轉思維創造出的甘美成果。圖／永豐基金會提供
首日開展舉辦的兩場演講，透過小店創辦人與文化人的對談，激盪出思潮交流。圖／永豐基金會提供
首日開展舉辦的兩場演講，透過小店創辦人與文化人的對談，激盪出思潮交流。圖／永豐基金會提供
文化觀察家詹偉雄今日在講座中分享了他兼具社會性與哲學性的獨到觀察。圖／永豐基金會提供
文化觀察家詹偉雄今日在講座中分享了他兼具社會性與哲學性的獨到觀察。圖／永豐基金會提供
演講會後，講者們並與聽眾溫馨合影留念。圖／永豐基金會提供
演講會後，講者們並與聽眾溫馨合影留念。圖／永豐基金會提供

永豐 咖啡館 新竹

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