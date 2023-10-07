首屆小店永豐故事展華山開展 揭示小店的另類與美麗

最微小的細節裡總蘊藏神奇力量，一如看不見的DNA，卻潛藏著人類的基因。由永豐基金會主辦的首屆「小店永豐故事展」，今日甫於華山文創園區中暖心開展，活動首日並帶來兩場講座：「翻轉地方創生，怎麼玩？」與「創意、創新、創業，小店翻轉三關鍵」，透過經營者與文化名人的對談，激盪出思潮火花。

第一屆「小店永豐計畫」是自全國主動徵選的200間店家中挑選10間店舖，並由永豐投入資源，支持地方創生，而今日開展的空間內並以文字、影像完整介紹10個小店的精采案例，讓人深入理解小店魅力，更有如何改變地方的翻轉思維。首場講座中，熊與貓咖啡書房創辦人林德俊分享「半公（益）半工（作）」的他如何開將實體書店發展成「地方文化客廳」，並以貓頭鷹車車走透透串連社區，最後將書店當成送給回鄉的禮物。

見域工作室共同創辦人吳君薇則提到雖然並非新竹在地人，但曾在新竹求學的她結合夥伴、城市居民、政府、在地團體，以刊物、策展、導覽等轉譯加值方法，進而讓「貢丸湯」這本雜誌如一碗形而上的湯，更為美味好入口。第二場講座中，大山北月創辦人莊凱詠則為聽眾們娓娓道來他如何將廢墟變成黃金、打造成今日的大山北月咖啡館，更有他改變思考後，無論從身高、廢校、醜水果...將需要給出去，進而創造出翻轉的甘美成果。

社會與文化觀察家詹偉雄則在第二場講座中帶來了哲學性思考：他分析小店興起的時代背景來自於SOP社會中、人們渴望著新興事物與改變，同時他認為小店所帶給世界的價值觀有二：「另類是美麗的，回歸到人性是美麗的」，因為小店正是為了對抗標準化所誕生的美麗產物。