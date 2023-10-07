出遊注意！明國道17處地雷路段 國5恐清晨就湧車潮

今天為國慶日連假首日，高速公路局表示，今國道車多路段皆於傍晚陸續恢復行車正常，明天預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均1.3倍，預估壅塞路段有17處，其中南向國5南向南港系統-頭城預計上午6點起出現車潮，建議前往宜花東地區民眾清晨5點前或傍晚5點後再出發。

高公局表示，今天下午國道車多路段包括國1南向湖口服務區至新竹、仁德系統至路竹，北向汐止系統至五堵、林口至泰山轉接道；國10雙向左營端至鼎金系統；國5南向石碇至坪林，其餘路段大致順暢。截至傍晚5點國道交通量為82.5百萬車公里，車多路段陸續恢復行車正常。

高公局表示，今天中午12點1分於國5南向17公里處（雪山隧道內）1輛小客車故障占用內線車道；12點44分於國1南向93.2公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵7公里；下午1點於國5南向11.2公里處（彭山隧道內），1輛小客車故障占用外線車道；下午1點54分於國1南向342.4公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵7公里。

高公局指出，明天為國慶日連假第2天，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。建議西部國道南向用路人儘量清晨6點前或中午12點後出發；國5南向用路人建議清晨5點前或傍晚5點後出發，另國5北向用路人建議於上午9點前出發。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

公路局也說，今天上午除台9線國5至東澳隧道北口南向、台15線竹北至竹港橋南下路段、台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋路段南向、台61線中彰大橋路段南向、台64線中和路段至接國三匝道東向、台65線土城路段至接國三路段南向、台74線大里至霧峰路段東向、台74線烏日至快官路段西向、台86線仁德及關廟路段等出現車潮外，其餘路段交通順暢。