金門小三通今人潮擠爆 單日往返20航班創復航後新高

受到小犬颱風影響，金門小三通停航兩天，今天恢復航班又遇上雙十連假出遊潮，一早水頭碼頭就湧現上千名等候搭船旅客，旅客抱怨候補機制未透明，在現場苦等太久浪費時間，好在最後經航港局協調加班4航班，將候補旅客全送上船，總計今天單日往返共20航班，載運7022人，創小三通復航後新高。

金門縣政府在下午5點多表示，因遇到台灣雙十國慶連續假期與陸方10月1日連續假期收假結束，大批台商自台灣搭乘金門小三通打算返回廈門，另大批金門鄉親要到廈門旅遊，今天上午才會出現大量旅客搶搭金門小三通，上午金門往廈門單向載客率99.7%，經航港局協調加班4航班，共1198座位數，下午搭船秩序獲得有效緩解，旅客登船秩序良好，訂位旅客無未能登船情形。

縣府也說，今天是國慶日連續假期的首日，金門到廈門，共開航16航次(單向加班4航班)，共計疏運20航班，運能7022人。廈門至金門，疏運8航次，運能2512人。

據了解，今天是小三通從1月復航後，單日單向航班開航最多的一天，經過縣府、航港局與大陸海事航港單位的多方聯繫，最終才將今日登記候補1605人，全部補上，結束一場風波。