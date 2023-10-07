流感疫苗開打！高市提供4廠牌 民眾可現場洽詢自行選擇是否接種

今年第一階段流感疫苗開打，高雄市提供賽諾菲、台灣東洋藥品、國光生物、高端4種公費流感疫苗，民眾可現場洽疫苗廠牌，自行選擇是否接種。對於台南衛生局承諾校園不會安排打高端，高市衛生局表示，不會跟進台南做法，因為4種公費流感疫苗都是獲得藥品許可證的疫苗。

高市衛生局說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎教授指出，國內4種公費流感疫苗品質、效價及安全性均無顯著差異。

高市衛生局表示，高雄每年均提供公費流感疫苗，由中央疾管署統一採購，本年度提供四價流感疫苗有4家，分別是賽諾菲股份有限公司占27.5%、台灣東洋藥品工業股份有限公司占12.4%、國光生物科技股份有限公司占50.0%、高端疫苗生物製劑股份有限公司占10.1%。

衛生局說，這4家公費流感疫苗皆經食藥署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且在我國執行第三期臨床試驗，確認其品質、安全及有效性後，始核發藥品許可證，每批疫苗均經檢驗合格，其中第賽諾菲、台灣東洋藥品的疫苗適用6個月以上使用，國光生物、高端的疫苗適用3歲以上使用。

衛生局指出，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾可現場洽疫苗廠牌，自行選擇是否接種。秋冬時節到來，近期流感及呼吸道相關傳染病疫情上升，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，儘速接種才可減少流感併發重症風險、降低死亡率。

衛生局呼籲，呼籲符合公費接種對象的民眾踴躍施打，儘快獲得保護力，尤其是長者、幼童、孕婦、免疫功能不全以及慢性疾病患者、肥胖者等高危險族群。