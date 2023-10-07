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影／北港媽日月潭遶境 搭遊艇、坐纜車遊客直呼幸運

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
北港媽祖首度到日月潭遶境，吸引許多遊客、信徒躦轎腳祈福。圖／讀者提供
北港媽祖首度到日月潭遶境，吸引許多遊客、信徒躦轎腳祈福。圖／讀者提供

北港媽祖370年來首度到日月潭遶境，今天從水社碼頭搭乘遊艇出發往伊達邵，巡守台灣心臟日月潭，再乘纜車到九族文化村，完成水陸空3D遶境，吸引許多遊客、信眾神轎「躦轎跤」祈福，能夠跟著媽祖遊湖、搭纜車，大呼「超幸運」。

魚池鄉長劉啟帆說，這次北港媽日月潭遶境，是魚池鄉麒麟宮代化堂主委李宗昱北港朝天宮共同促成，融合日月潭遊艇、高空纜車、徒步遶境等水陸空3元素，以別開生面模式「迓媽祖」為民眾和遊客祈福，也讓自然風光和宗教文化結合。

朝天宮媽祖從水社碼頭出發搭船遶境到伊達邵，來自馬來西亞的陳姓遊客也覺得相當新鮮「第一次看到媽祖搭船遶境，難得一見」。媽祖鑾駕隨即從日月潭纜車站到九族文化村，

，展開空中遶境巡狩，千里眼和順風耳前導護持，受到許多遊客的簇擁膜拜，大家對於能夠恭逢其盛都覺得被祝福。

有遊客特別站在纜車底下，說纜車載過媽祖後已經化身神轎受過加持，站在底下讓纜車廂從頭上飛越，是另類的躦轎腳，更是機緣殊勝。

九族文化村也將媽祖搭乘的纜車、紅色編號29號、銀色編號16號繫上香火袋，將持續分享祝福與喜悅給所有搭乘纜車的遊客。

九族文化村在北港媽搭乘的纜車上繫上香火袋，讓遊客也能同沾福氣。圖／讀者提供
九族文化村在北港媽搭乘的纜車上繫上香火袋，讓遊客也能同沾福氣。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，吸引許多遊客、信徒躦轎腳祈福。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，吸引許多遊客、信徒躦轎腳祈福。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供
北港媽祖日月潭遶境，媽祖鑾轎搭上遊艇，巡視潭面遶境，讓遊客相當驚喜。圖／讀者提供

纜車 媽祖 遶境

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