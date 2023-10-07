影／北港媽日月潭遶境 搭遊艇、坐纜車遊客直呼幸運

北港媽祖370年來首度到日月潭遶境，今天從水社碼頭搭乘遊艇出發往伊達邵，巡守台灣心臟日月潭，再乘纜車到九族文化村，完成水陸空3D遶境，吸引許多遊客、信眾神轎「躦轎跤」祈福，能夠跟著媽祖遊湖、搭纜車，大呼「超幸運」。

魚池鄉長劉啟帆說，這次北港媽日月潭遶境，是魚池鄉麒麟宮代化堂主委李宗昱北港朝天宮共同促成，融合日月潭遊艇、高空纜車、徒步遶境等水陸空3元素，以別開生面模式「迓媽祖」為民眾和遊客祈福，也讓自然風光和宗教文化結合。

朝天宮媽祖從水社碼頭出發搭船遶境到伊達邵，來自馬來西亞的陳姓遊客也覺得相當新鮮「第一次看到媽祖搭船遶境，難得一見」。媽祖鑾駕隨即從日月潭纜車站到九族文化村，

，展開空中遶境巡狩，千里眼和順風耳前導護持，受到許多遊客的簇擁膜拜，大家對於能夠恭逢其盛都覺得被祝福。

有遊客特別站在纜車底下，說纜車載過媽祖後已經化身神轎受過加持，站在底下讓纜車廂從頭上飛越，是另類的躦轎腳，更是機緣殊勝。