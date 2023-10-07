三義木雕節系列活動熱鬧開場 公布國際木雕賽4大獎項

三義木雕藝術節「藝氣─木藝慢活嘉年華」今天登場，在國慶連假一連4天推出系列活動，下午開幕典禮公布今年台灣國際木雕競賽優勝名單並頒獎，苗栗縣政府歡迎各地民眾到苗栗參加木雕節及遊玩，欣賞木雕藝術之美，享受三義慢城的深秋浪漫風情。

縣府指出，三義木雕節10月7至10日四天連假在三義木雕館前廣場、神雕村街道及水美商圈舉行，木雕館廣場的活動主軸包括木雕大師現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、陶土切削體驗等；神雕村街道有「冰雕與電鋸」；水美藝術商圈有竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡等相關藝文活動，內容多元。

上午11點，木雕館以祭祀巧聖先師魯班公為今年木雕節揭開序幕，下午1點30分展開才藝表演，為4天活動打頭陣，下午3點縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠及苗栗縣文觀局長林彥甫等人共同參加木雕節開幕及頒獎典禮，宣告今年木雕節盛大開場。

台灣國際木雕競賽配合木雕節開幕式公布優勝名單，4項大獎分別為裕隆木雕薪傳獎紀永泓「斗燈」、裕隆木雕創新獎林芝萱「太陽雨Sun Shower」、工藝木雕經典大獎林星「勇者永不凋零」、當代木雕大獎王千楙「肢體，訊號」，大獎及優選等競賽作品將在木雕館持續展至10月22日。