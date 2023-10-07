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政院核准朴子醫院設東石分院 提升海區醫療量能

中央社／ 嘉義縣7日電

行政院副院長鄭文燦今天宣布已核准衛福部朴子醫院設置東石分院，國發會正在審議興建經費，中央會從寬編列經費，並逐步擴充東石分院功能，照護嘉義縣海區民眾。

鄭文燦今天應民進黨籍立委蔡易餘以及嘉義縣長翁章梁邀請，到東石鄉視察東石分院預定地，原定上午9時到達，但因座車拋錨，遲了30分鐘才到達，仍受地方民眾熱烈歡迎。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，嘉義縣沿海5鄉鎮（東石、布袋、義竹、六腳、蒜頭）人口老化的數字是全台最高，到達24％，非常需要醫療照顧與長照。

鄭文燦說，目前全嘉義縣只有一個部立醫院，就是朴子醫院。衛生福利部已經正式審查通過，朴子醫院東石院區（東石分院），國發會正在審議最後興建經費，中央會從寬編列經費，希望明年正式啟動興建，照顧沿海的居民。

鄭文燦指出，東石鄉人口老化的指數逐年升高，非常需要醫院，也希望逐階段擴充醫院的功能。

朴子醫院院長賴仲亮接受媒體聯訪表示，朴子醫院身為公立醫院，有照顧社區醫療與貧困民眾的重任，嘉義長庚醫院在朴子設置後，急重症醫療做得相當好，但使得朴子一帶醫療過剩，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉，甚至雲林縣口湖一帶社區醫療相對不足。

因此，3年前朴子醫院開始籌劃東石分院，分院所在地位於台82線快速公路、台61線快速公路與台17線的交會點，也是海區醫療資匱乏的中心點，位置相當優越，設置完成後將可滿足沿海地區醫療需求。

蔡易餘說，東石院區預定地在嘉義縣消防局第一大隊東石分隊旁，可以與消防隊合作，目前規畫興建第1期約需新台幣1.5億元，若經營順利將再擴建第2期、第3期，將朴子醫院經營的重心從朴子市轉來東石院區。

翁章梁說，縣府輔導朴子醫院規劃設置東石院區，自民國111年3月籌劃設置，選定東石消防隊旁2塊農田水利署嘉南管理處土地為預定地，第一期興建2樓高的醫療大樓，總樓地板面積1454.54平方公尺，預計115年底完工啟用，未來將可提供鄉親洗腎、復健和長照、日間照護及看診服務。

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