快訊

即時戰況／棒球金牌戰我打線出爐 韓仍派文東珠先發對付中華隊

市政顧問孫偉志遭爆赴基泰說明會煽動受災戶 北市府：已解聘

雨區擴大！晚間8縣市大雨特報 3縣市留意大雷雨至深夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／12對新人梨山耶穌堂敲響幸福 視障生與社工異國戀好甜

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供

「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，包括2對台灣女婿的異國婚姻、1對結婚50周年的金婚夫婦，完成浪漫的雲端婚禮。其中，中國籍重度視障者金希與醫護社工詹凱茹克服困難，攜手走上紅毯，完成了一段超越明盲、跨越海峽的異國戀情。

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「2023雲端上的婚禮」，今天上午在近百位家屬觀禮下，教堂敲響幸福鐘聲，祝福新人們終身幸福。

婚禮由參山處長曹忠猷主持，邀請財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會徐正義牧師為新人祝禱，可愛的喔熊組長擔任花童引領新人進場，逗趣樂鬧。

參山處說，12對新人都有感人的愛情故事。金希來自中國浙江，是位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在一次活動中與住在南投、擔任醫護社工的詹凱茹相遇，2人克服現實中諸多挑戰，在交往1年後決定攜手紅毯，令人動容。

金希是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，感到意義重大。

另1對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯，2人在2017年透過友人介紹，疫情間靠文字傳訊問候，直到今年6月才完成兩國的結婚登記，2人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。

曹忠猷表示，舉辦「雲端上的婚禮」是建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標向國內外推廣大梨山豐富的觀光資源。吸引國內、外新人組團來梨山拍婚紗、舉辦聯合婚禮，促進大梨山觀光商機。

梨山居民賴傅瑞恩和五帕瓦旦，2人交往6年後在自己家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，特別興奮。

參山處贈送每對新人價值5000元紀念品，包含：燒陶對杯、客製化郵票相框、幸福愉快雙筷組、袖珍金鏟、甜蜜糕餅等好禮；今有夢幻婚紗決戰賽，現場親友、遊客票選第一名的新人，可獲得9999元成家禮金，由新人周宇傑及劉家妤抽中日本來回機票。

「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，完成浪漫的雲端婚禮。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供

梨山 新人 婚禮

延伸閱讀

敲響全國最高教堂幸福鐘聲 今12對新人梨山喜辦雲端婚禮

基進穿白袍治「壞芯」 徐巧芯：傷害醫護是賴清德

「雞婆」醫護苦勸6年終做大腸鏡篩檢 七旬嬤術後掀肚謝醫護

影／1隻東方果實蠅產千顆卵 梨山果農這招防治率高達九成

相關新聞

南北兩樣情！明起鋒面＋東北季風夾擊 北部有雨又降溫

今年第15號颱風「布拉萬」今天下午生成，中央氣象署表示，布拉萬颱風行進路徑對台無直接影響，明天起受鋒面及東北季風影響，南...

今年第15號颱風「布拉萬」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

在關島東南方的熱帶性低氣壓，日本氣象廳稍早將其升級為今年第15號颱風「布拉萬」（Bolaven）。中央氣象署表示，布拉萬...

台中國慶焰火將湧10萬人潮 警撒2400人力保30要道順暢

今年國慶焰火將於台中市中央公園施放，台中市警局估計將湧入10萬人潮，勢必衝擊周圍交通，當天除多處交管，警方也針對台74線...

星宇航空年底開航舊金山 張國煒親駕第4架新機返國門

星宇航空今迎來第4架A350客機B-58504，由董事長張國煒前往法國土魯斯親自驗收並駕駛返台，今天上午9點10分抵達桃...

台灣第1枚自製氣象衛星 打造「獵風者」83％關鍵元件台灣自製

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」原定今天搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，...

出現高端躲打潮 第一線醫師嘆謠言滿天飛、民眾認知應校正

因應呼吸道病毒，衛福部疾管署在10月2日啟動公費流感疫苗接種，本年度共有高端、國光、東洋、賽諾非四種廠牌，但因為高端先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。