影／12對新人梨山耶穌堂敲響幸福 視障生與社工異國戀好甜

「2023雲端上的婚禮」今在海拔2011公尺的梨山耶穌堂舉行，來自國內外12對新人，包括2對台灣女婿的異國婚姻、1對結婚50周年的金婚夫婦，完成浪漫的雲端婚禮。其中，中國籍重度視障者金希與醫護社工詹凱茹克服困難，攜手走上紅毯，完成了一段超越明盲、跨越海峽的異國戀情。

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「2023雲端上的婚禮」，今天上午在近百位家屬觀禮下，教堂敲響幸福鐘聲，祝福新人們終身幸福。

婚禮由參山處長曹忠猷主持，邀請財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會徐正義牧師為新人祝禱，可愛的喔熊組長擔任花童引領新人進場，逗趣樂鬧。

參山處說，12對新人都有感人的愛情故事。金希來自中國浙江，是位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在一次活動中與住在南投、擔任醫護社工的詹凱茹相遇，2人克服現實中諸多挑戰，在交往1年後決定攜手紅毯，令人動容。

金希是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，感到意義重大。

另1對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯，2人在2017年透過友人介紹，疫情間靠文字傳訊問候，直到今年6月才完成兩國的結婚登記，2人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。

曹忠猷表示，舉辦「雲端上的婚禮」是建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標向國內外推廣大梨山豐富的觀光資源。吸引國內、外新人組團來梨山拍婚紗、舉辦聯合婚禮，促進大梨山觀光商機。

梨山居民賴傅瑞恩和五帕瓦旦，2人交往6年後在自己家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，特別興奮。