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「粉紅超跑」首次來嘉義帶來宗教觀光財 祈福安撫奶嘴搶手

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，史上頭一次，上午來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，市區飯店訂房客滿，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。

來自各地香燈腳追隨「粉紅超跑」媽祖鑾轎，來嘉義市，市府大門前，天未亮就有來各自地信眾排隊，等著領取祈福安撫奶嘴，信眾大排長龍，上午9點起發放2千個祈福安撫奶嘴，須持110年至112年孕婦健康手冊，每人領取1個，中午就發完。

有攤商看好祈福安撫奶嘴商機，批貨相同款式安撫奶嘴販售，每個百元，吸引許多信眾購買，「粉紅超跑」由轎班扛著，隨著敲鑼聲，不斷往前擺動，大批信眾站立前行道路兩旁，路旁信眾設香案、準備大批食物飲品結緣，香燈腳裝備齊全，隨著徒步贊境，晚間7點30分駐駕大福興宮月老祖廟，沿途小吃飲品、超商，生意比平日好。

「粉紅超跑」結緣品搶手，雲林縣至善協會特別製作平安賜福帆布提袋，與香燈腳結緣，共有三處：第1處在嘉市府，至善協會布袋戲棚前，中午媽祖停駕後發送，數量千個。第2處大福興宮牌樓對面，至善晚餐供餐站，下午5點發送，數量千個。第3處明天在嘉市住商不動產嘉義旺來店（西區垂楊路750號），上午10點發送數量千個。

白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎。圖／嘉市府提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎。圖／嘉市府提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎。圖／嘉市府提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎。圖／嘉市府提供
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，逢國慶連假，數萬信眾香燈腳，一路追隨鑾轎，帶來宗教觀光財，販售媽祖紀念小物、飲品小吃攤商，大發利市，拱天宮準備2千個祈福安撫奶嘴，限拿孕婦健康手冊領取，被索取一空。記者魯永明／攝影

媽祖 嘉義

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