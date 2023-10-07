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國慶連假首日清晨湧車潮...零星車禍致回堵 下午5地雷路段曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天清晨5點42分於國1南向71.9公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供
今天清晨5點42分於國1南向71.9公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供

今天為國慶日連續假期第1天，高速公路局表示，截至中午12點，國道全線交通量為48.8百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，預判下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西及國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局表示，今天上午6點西部國道南向車潮湧現，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國3南向烏日至霧峰、草屯至中興、田寮至燕巢系統；國3北向新店至木柵，其餘路段行車大致正常，至中午陸續紓解。

高公局也說，今天清晨5點42分於國1南向71.9公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；上午9點42分於國3南向379公里（中寮隧道內）發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵7公里；9點45分於國1南向202.3公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10點42分於國3南向227.2公里發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西及國5南向南港系統-頭城等路段；建議國5南向用路人下午5點後出發。

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