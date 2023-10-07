出現高端躲打潮 第一線醫師嘆謠言滿天飛、民眾認知應校正

因應呼吸道病毒，衛福部疾管署在10月2日啟動公費流感疫苗接種，本年度共有高端、國光、東洋、賽諾非四種廠牌，但因為高端先前新冠疫苗的爭議，外界有所疑慮。有家長選擇不讓孩子在學校接種，自行到診所接種卻也提供高端，因此打算自費接種。基層醫療協會理事長林應然表示，在第一線確實有發現民眾「躲打」高端，甚至改成自費接種流感疫苗。

疾管署本年度採購流感近700萬劑，其中國光生技的疫苗占一半，每劑237元；賽諾菲約占三成，每劑236元；東洋約占12％，每劑242元最高；高端僅約一成每劑236元。疾管署已宣導並發布新聞稿說明，不論廠牌在保護力與不良反應發生率上均無差異，民眾可接種任一符合仿單適用年齡的流感疫苗，應該盡速疫苗提升保護力，仍難以弭平外界憂心。

林應然說，不少民眾都會先打電話到診所問提供的流感疫苗廠牌為何，確實有出先高端疫苗躲打潮。診所接到電話都會如實告知現有疫苗廠牌，但真的有民眾比較不喜歡高端，可能是現在謠言滿天飛，影響民眾認知。高端流感疫苗的原液來自韓國，其實沒有差到哪裡去，疫苗也沒有問題。

林應然指出，四種公費疫苗廠牌中，只有東洋跟賽諾菲的疫苗可以用在3歲以下小朋友，診所雖然不會刻意先打高端疫苗，但是必須保留3歲以下小朋友可以施打的疫苗，若是四種疫苗都可以接種的成年人或是學童一直挑選，反而壓縮小朋友的疫苗選擇。

然而躲打潮也湧入疫苗自費市場，林應然表示，部分民眾怕學童在學校打到高端疫苗，或是不喜歡國產流感疫苗，會選擇自費打疫苗，變成可以選擇要打GSK、賽諾菲、東洋，或是要打含有佐劑的流感疫苗也可以。疾管署應該要積極破除謠言，再積極宣導，不應該讓謠言滿天飛。

疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署有監測公費流感疫苗接種狀況，目前疫苗打氣還可以，但疫苗剛開打各廠牌疫苗的接種人數需要較長時間的搜集統計資料。至於各地方衛生局要如何分配疫苗到各醫療院所會由地方政府決定，疾管署不會干涉。希望民眾盡早接種疫苗，但也尊重民眾選擇。