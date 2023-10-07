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高雄租客問租處只有冷磚要用哪款暖爐 網神回這句笑翻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄租客問冬天要用哪款暖爐，網友笑回，除非中了寒冰掌，否則高雄沒人用暖爐。圖／123RF
高雄租客問冬天要用哪款暖爐，網友笑回，除非中了寒冰掌，否則高雄沒人用暖爐。圖／123RF

在高雄租屋的網友在網路社團貼文發問，「租屋處只有冷專（磚），當冬天寒流來時，各位會用哪款暖爐或電暖器取暖」，貼文一出，高雄人搶答，答案令人笑翻，有網友直指，「除非中寒冰掌，否則高雄人沒在用暖爐」、「高雄沒有冬天」、「連長袖都穿不到」。

網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，「請問有租屋的高雄人，租屋處只有冷專（磚），當冬天寒流來的時候，各位會用哪款煤油暖爐？哪款電暖器來取暖？」貼文一出，引發網友爭相解答，但答案恐讓原PO失望了。

有網友笑稱，「除非你中了寒冰掌，否則高雄沒人在用暖爐，還是你用北部邏輯看全台灣？」；有不少網友則提出高雄人的冬天如何過，指「連長袖都穿不到」、「高雄沒有冬天，冬天就是短褲短袖」、「高雄冬天根本不會很冷，根本不需要」、「寒流來，還是一樣開著電風扇」。

對於原PO提問要用哪款暖爐，高雄網友提出用法指，「寒流來我還是穿短袖…要啥暖爐？」、「我家的電暖氣是為了怕冷的毛孩準備的」、「暖爐是拿來烤豬肉的嗎」。

有網友則調侃，「原PO應該調調身體了，高雄一點都不冷啊！」；有網友建議，「如果在北部住過，那你連羽絨外套都不用帶下去，因為會發現一般外套就夠了」。

近年全球暖化，氣候驟變，中央氣象署的月均溫資料間接應證高雄網友的說法，氣象署資料顯示，從1991年到2020年，29年來的月均溫，高雄有25.4度，僅次於屏東恆春的25.5度，全國第2名。

連時序入冬的11月，29年來的月均溫高雄也有24.5度，同樣次於恆春的24.7度。冬天12月的月均溫高雄也有21.2度，僅次於恆春的22.2度和台東大武21.6度，排名第3名。

氣象署的高雄測站今天上午10時50分許，也測出高雄有30.1度的高溫

高雄租客問冬天要用哪款暖爐，網友神回指高雄沒冬天。（示意圖）圖／shutterstock
高雄租客問冬天要用哪款暖爐，網友神回指高雄沒冬天。（示意圖）圖／shutterstock

寒流 高雄市 高溫

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