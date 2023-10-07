影／自製氣象衛星獵風者搭乘火箭異常未升空 TASA現場一陣錯愕

我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）原訂台灣時間今天上午9點36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女（Vega）號火箭升空，但倒數最後1秒火箭並未點火，現場回報警示紅燈，目前已宣布發射取消、延期。國家太空中心指出因軌道設計原因，延期發射時間仍會安排在之後台灣時間上午同時間。

因今天上午國科會主委吳政忠、中央氣象署長程家平、前中央氣象局長鄭明典、新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科都到國家太空中心觀禮火箭發射，原本眾人滿心期待倒數，轉播螢幕上卻在倒數完後靜悄悄，隨後亮起紅燈，讓國家太空中心現場一陣錯愕，科研人員不斷聯繫回報狀況。

高虹安首先向坐在左手邊的吳政忠了解發生什麼事，眾人交頭接耳，楊文科眼見火箭異常發射取消，隨即起身離開，離開前僅表示非常可惜，期待火箭下次順利發射，隨後高虹安也在幾分鐘後起身離開國家太空中心，過程不發一語。

據了解，織女號火箭疑似在發射倒數第14秒出現訊號異常，讓遠在台灣緊盯直播的國家太空中心科研人員一陣錯愕，目前已緊急宣布發射取消。國家太空中心主任吳宗信說明，目前異常原因尚不明瞭，但確定今天發射取消，將擇日再次發射，不過火箭上搭載的獵風者衛星一切正常，並未受到影響。

獵風者衛星原訂台灣時間今天上午9點36分搭乘亞利安公司的織女號火箭在法屬圭亞那升空，卻在最後一刻出現訊號異常，圭亞那太空中心現場亮起警示紅燈，火箭並未如期點火，圭亞那太空中心人員以發射有風險為由，立即透過轉播宣布發射取消。

吳宗信指出，因火箭上搭載十萬枚以上的零件，其中一小部分出現異常都不可大意，且火箭發射出現緊急取消在過往各國經驗中都有出現，希望國人平常心看待，國家太空中心會持續積極與亞利安公司聯繫，確認下次發射時間。