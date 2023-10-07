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防自由座塞爆慘況重演 王國材：高鐵台中站10日設前進指揮所

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防自由座塞爆慘況重演 王國材：高鐵台中站10日設前進指揮所

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵左營站昨天傍晚已出現自由座排隊人潮。圖／民眾提供
高鐵左營站昨天傍晚已出現自由座排隊人潮。圖／民眾提供

今天是國慶連假首日，截至上午10點國道車流大致順暢，交通部長王國材前往高速公路局交控中心視察表示，此次連假有70%是旅遊旅次，大家可能比較晚起出發。另外，在高鐵方面，目前自由座沒有非常壅塞，10月10日收假日中午開始會在台中站設置前進指揮所，由高鐵公司總經理鄭光遠進駐。

王國材指出，高鐵在中秋連假有自由座壅塞問題，這次花了很多力氣討論，除了高鐵增加190班，台鐵也增加162班，其中台鐵台中到台北也會發12班新車協助疏運。另外，高鐵人潮資訊在APP都會顯現，目前顯現出來都是綠色，表示自由座沒有非常壅塞，如果有黃色就要等30分鐘、紅色就要等1小時。

他表示，高鐵單日運量在中秋連假創新高達34萬人次，預估國慶連假約為30萬人次左右，但自由座的數量就很難預估。現在高鐵公司在月台層、付費區及非付費區用燈號做了3段管制，因為台中在中段站，自由座需求高，台鐵也有12班從烏日到台北班次協助疏運。

他也說，在車站動線，包括拆除座椅都已安排更好，10月10日中午開始在台中也會設有前進指揮所，特別請鄭光遠到現場進駐，會全力以赴，有臨時狀況會再臨場反應處理。

國道方面，王國材表示，國慶連假70%是旅遊旅次，返鄉旅次比較少，國道早上在湖口、新竹、木柵及新店段有些車潮，現在狀況都良好，旅遊旅次可能比較晚出發，預估中午以後才會壅塞，呼籲用路人注意時間、空間分散。另外10月10日晚上8點在台中有煙火活動，大部分會用到大雅交流道，呼籲民眾下午2點到晚上10點避開國1台中段，盡量使用台61線跟國3。

他也說，今天國5有高乘載管制，石碇也有管制進出，車潮預計中午以後慢慢湧現，提醒民眾留意。

路況預報員張耿宗表示，今天受天候影響，上午國道車流量較低，僅新竹、大溪、木柵有壅塞情形，國慶旅遊旅次受天候影響大，民眾會因天候較晚出門，但預估連假全線及南向最大量交通量都在今天，提醒民眾留意。

交通部長王國材（中）表示，10月10日中午開始會在高鐵台中站設置前進指揮所，由高鐵公司總經理鄭光遠進駐。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（中）表示，10月10日中午開始會在高鐵台中站設置前進指揮所，由高鐵公司總經理鄭光遠進駐。記者周湘芸／攝影
高鐵台北站今天首班車有不少排隊返鄉、出遊人潮。圖／民眾提供
高鐵台北站今天首班車有不少排隊返鄉、出遊人潮。圖／民眾提供
高鐵左營站昨天晚間已有不少返鄉人潮。圖／民眾提供
高鐵左營站昨天晚間已有不少返鄉人潮。圖／民眾提供

高鐵 連假 國慶 王國材

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