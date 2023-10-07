國慶連假天氣南北大不同...周日降溫轉濕冷 布拉萬颱風今將生成

今天還是受到小犬颱風外圍水氣影響，中央氣象署預報員趙竑說，各地降雨機率比較高，明天之後鋒面通過以及鋒面之後東北季風的影響，是比較濕的天氣情況，預計會影響到國慶日當天。之後受到北方冷空氣影響，整體而言偏乾燥，降雨情形將趨緩。

國慶連假北部和南部天氣大不同，他說，北部比較潮濕、涼冷一點點；南部比較乾燥、午後雷陣雨天氣為主，感受比較溫暖。下周二之前水氣比較多，各地降雨機率比較高，迎風面有陣雨狀況。下周三之後乾空氣下來，降雨趨緩。周日開始北方冷空氣南下，北部和東半部地區降溫，感受比較冷一點。

趙竑表示，整個西北太平洋有兩個熱帶系統比較活躍，第一個是剛影響台灣的小犬颱風，在台灣西南方外海，已經在廣東海面區塊，基本上扎實的環流已經不會對台灣造成影響，未來也預估往海南島方向前進。今天水氣還會造成影響，隨著慢慢接近海南島，環流結構會遭到破壞而逐漸消散。

另外，趙竑說，昨晚生成的熱帶性低氣壓，距離台灣將近4000公里，也預估會朝日本南方海面前進。由於行經環境相當不錯，預估可能最快今天生成今年第15號颱風布拉萬；距離台灣相當遠，預估未來對台灣影響機率低。

今天持續受到小犬颱風外圍水氣影響，台灣各地雲量比較多、有降雨狀況。靠近東半側外海降雨比較明顯，環境的風偏東南風，今天要留意花東及恆春半島降雨狀況會比其他地方來得明顯，且可能出現局部性大雨。其他地方今天斷斷續續有陣雨狀況，西半部中午過後有熱力加持，午後可能會有局部大雨發生機率。氣溫部分，各地高溫30度左右，感受上比較舒適的天氣狀況。

未來一周天氣，趙竑說，浙江海面有一道鋒面今天晚上會逐漸建立，到明晚會逐漸東移，台灣屆時會受到鋒面帶來的水氣影響。下周一鋒面逐漸通過，東北季風增強，到時候台灣附近的風場會偏向東北風的環境，到國慶日當天鋒面已經移動到外海，台灣附近受到東北季風的影響，下周三仍是東北季風冷空氣影響的環境為主。

趙竑表示，今天有小犬颱風帶來的水氣，各地降雨機率高，花東及恆春半島可能會有局部大雨，中午過後西半部可能有局部大雨狀況。

他說，明天至下周二鋒面會逐漸通過、東北季風增強，降雨會集中在桃園以北、東半部地區為主；這些地方降雨狀況會稍微比較持續，特別是桃園以北、東北部地區可能整天降雨時間會比較長、空檔相對比較少，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能這段期間會有局部大雨。中南部在背風側，影響比較小，為多雲的天氣，不過要留意中午過後會有午後雷陣雨的狀況，不過整體量質不像夏天午後對流旺盛，而是局部零星陣雨。

下周三之後受到北方東北季風影響，不過，趙竑說，整體降雨比較趨緩，迎風面的北部、東半部雖然還是會有局部降雨，但和國慶連假期間比起來，降雨的時間和強度都稍微比較趨緩。至於中南部看到陽光機率比較高，但還是要留意中部山區、南部平地仍有午後雷陣雨狀況。

未來一周溫度部分，趙竑說，今天各地高溫可以來到30度，明天開始鋒面和東北季風影響，溫度會稍微下降，特別是北台灣可能降至26度左右，會持續到下周三；尤其下周二國慶日、下周三東北季風帶來的冷空氣稍微強一點點，整天在北台灣的溫度都會在25度以下。東半部地區影響比較晚一些，明顯降溫是周日到下周三，高溫有機會降到26至28度。對中南部影響比較小，高溫都還是有接近30度甚至以上機率出現。