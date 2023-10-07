漸有秋意 氣象署最新長期天氣展望：北部東部雨多、氣溫降

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，10月底前，南海及菲律賓海仍有熱帶擾動生成的機會。

中央氣象署說，模式預測未來第1周（今天至10月13日）期初至期中受小犬颱風外圍環流及鋒面影響，北部與東部有較大雨勢，其他地區有短暫陣雨，期末至第2周（10月14日至10月20日）降雨以迎風面的北部及東半部為主，受北方系統接近影響，氣溫略降。此外，10月底前，南海及菲律賓海仍有熱帶擾動生成的機會，留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。